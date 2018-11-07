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Відома вартість проїзду по платних дорогах України

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Платні дороги - фото 1
Платні дороги

Першою концесійною дорогою в Україні повинна стати траса Львів – Краковець, яка зв'яже нашу країну з Євросоюзом.

Вартість проїзду по платних дорогах в Україні не буде перевищувати 7 євроцентів (приблизно 2,2 грн) за кілометр. Про це повідомив глава "Укравтодору" Славомір Новак.

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В Європі проїзд коштує мінімум 7 євроцентів за кілометр. В Україні точно буде не дорожче, – сказав Новак.

Першою концесійною дорогою в Україні повинна стати траса Львів – Краковець, яка зв'яже нашу країну з Євросоюзом. Її протяжність складе 84,4 км.

В Україні з'являться платні дороги - фото 287387
В Україні з'являться платні дороги

До кінця року ми завершимо перевірку всіх ділянок дороги і будемо мати всю необхідну документацію. Ми повинні бути впевнені, що пропонуємо інвестору. На початку 2019 року підготуємо звернення до Кабміну про оголошення конкурсу на концесію, – зазначив Новак.

Орієнтовний термін будівництва дороги складе чотири-п'ять років. Термін концесії повинен скласти до 49 років. Концесіонер буде відповідати за будівництво, утримання і ремонт чотирисмугової дороги. Орієнтовна швидкість руху по ній становитиме 120 км/год.

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Джерело: liga
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