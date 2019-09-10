Закон про імпічмент президента ухвалено: що це таке і як це працюватиме

Верховна Рада ухвалила закон про імпічмент – особливу процедуру усунення президента з посади. "За" цей законопроєкт нардепи проголосували одразу в першому та другому читанні. Розповідаємо, що таке імпічмент та як можна буде звільнити главу держави.

Верховна Рада максимально швидко ухвалила закон про імпічмент. "За" документ проголосували 245 депутатів – 243 з фракції "Слуга народу" і 2 позафракційних. Представники інших фракцій або утримались, або проголосували "проти", бо вимагали більше часу для ознайомлення з законопроєктом та внесенням правок. Однак спікер парламенту Дмитро Разумков таке прохання проігнорував.

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Згідно з ухваленим законом, Верховна Рада може усунути президента України з поста в порядку імпічменту винятково у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Що таке "інший злочин" – у законі не вказано.

Що таке імпічмент? Це – процедура притягнення до суду парламенту вищих посадових осіб держави. Результатом імпічменту, як правило є дострокове припинення повноважень та усунення з посади президента або іншого посадовця.

Підставою для ініціювання імпічменту президента є письмове подання, підписане більшістю (не менше ніж 226) народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

Процедура імпічменту президента України

Конституційна більшість нардепів вносить до парламенту постанову з правовим обґрунтуванням необхідності утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії. Свої підписи вони відкликати вже не зможуть.

Після подання створюють спеціальну тимчасову слідчу комісію, яка розслідуватиме дії президента. У комісію входитимуть нардепи, спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

Пленарне засідання, на якому розглядають висновки і пропозиції комісії, має бути відкритим, крім випадків, коли інформація становить державну таємницю.

Після ухвалення рішення про звинувачення президента депутати звертаються до Конституційного і Верховного судів, які мають підтвердити конституційність розгляду справи про імпічмент і наявність у діях президента ознак злочину.

Щоб імпічмент відбувся, за це має проголосувати шляхом таємного голосування 3/4 складу Верховної Ради, тобто не менше ніж 338 нардепів. Якщо проголосувало менше – спікер від імені всієї Ради письмово просить вибачення у президента.

Відставка президента за власним бажанням є підставою для припинення процедури імпічменту на будь-якій стадії, а також для закриття відповідних проваджень у Конституційному і Верховному судах.

Народні депутати #Рада9 ухвалили в цілому Закон Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) #ЗП1012 https://t.co/CKmQv6KpB5 pic.twitter.com/xSETzO5iuH — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) September 10, 2019

Повний текст Закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста

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