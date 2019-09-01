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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

100 днів Зеленського: велике інтерв'ю президента з Бокланом

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Інтерв'ю Зеленського - фото 1
Інтерв'ю Зеленського

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю про свої 100 днів на посаді Станіславу Боклану – акторові, який грав в серіалі Слуга народу прем'єр-міністра. Що зеленський ВЖЕ зробив для країни? Відповідь на це та багато інших цікавих запитань дивіться у ролику нижче.

Днями Зеленський відзначив важливу дату: 100 днів на посаді президента України. З цієї нагоди він зважився на велике інтерв'ю, у якому відповів на запитання українців.

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Щоправда, відповідав президент не журналістам, а поговорив з українським актором театру і кіно Станіславом Бокланом. Він відомий нам за фільмами Слуга народу, Поводир, Я, ти, він, вона, Кріпосна.

Саме інтерв'ю вийшло на телеканалі 1+1. В анонсі Боклан зазначав, що з початку президентства Зеленського "в українців з'явилося дуже багато запитань". Самі ж українці вже заздалегідь дуже скептично поставилися до цього "шоу".

Дивіться повне відео великого інтерв'ю Володимира Зеленського:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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