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100 днів Зеленського: велике інтерв'ю президента з Бокланом
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Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю про свої 100 днів на посаді Станіславу Боклану – акторові, який грав в серіалі Слуга народу прем'єр-міністра. Що зеленський ВЖЕ зробив для країни? Відповідь на це та багато інших цікавих запитань дивіться у ролику нижче.
Днями Зеленський відзначив важливу дату: 100 днів на посаді президента України. З цієї нагоди він зважився на велике інтерв'ю, у якому відповів на запитання українців.
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Щоправда, відповідав президент не журналістам, а поговорив з українським актором театру і кіно Станіславом Бокланом. Він відомий нам за фільмами Слуга народу, Поводир, Я, ти, він, вона, Кріпосна.
Саме інтерв'ю вийшло на телеканалі 1+1. В анонсі Боклан зазначав, що з початку президентства Зеленського "в українців з'явилося дуже багато запитань". Самі ж українці вже заздалегідь дуже скептично поставилися до цього "шоу".
Дивіться повне відео великого інтерв'ю Володимира Зеленського:
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