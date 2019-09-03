Рада скасувала депутатську недоторканність: які привілеї знято з нардепів

Верховна Рада України ухвалила скасування депутатської недоторканності, підтримавши внесення змін до статті 80 Конституції України. Відтепер народні обранці втратять "імунітет" та їх зможуть притягувати до кримінальної відповідальності.

"За" закон про зняття недоторканності в другому читанні проголосували 373 нардепи. Таким чином зі статті 80 Конституції України заберуть положення про те, що народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнені до кримінальної відповідальності. При цьому народні обранці не нестимуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті, за винятком образи чи наклепу.

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"Якщо депутат збиває людину, кришує видобуток бурштину або вчиняє будь-який інший кримінальний злочин, він повинен нести відповідальність. Це парламент, а не "малина", де можна п'ять років ховатися під куполом", – наголосив президент Володимир Зеленський.

Скасування депутатської недоторканності набере чинності 1 січня 2020 року.

Як голосували фракції за зняття недоторканності

Фракція політичної партії "Слуга народу"

Кількість депутатів: 252

За: 252 Проти: 0 Утрималися: 0 Не голосували: 0 Відсутні: 0

Фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя"

Кількість депутатів: 44

За: 0 Проти: 0 Утрималися: 0 Не голосували: 27 Відсутні: 17

Позафракційні

Кількість депутатів: 34

За: 33 Проти: 0 Утрималися: 0 Не голосували: 1 Відсутні: 0

Фракція політичної партії "Європейська солідарність"

Кількість депутатів: 27

За: 24 Проти: 0 Утрималися: 3 Не голосували: 0 Відсутні: 0

Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Кількість депутатів: 24

​За: 23 Проти: 0 Утрималися: 0 Не голосували: 0 Відсутні: 1

Депутатська група "За майбутнє"

Кількість депутатів: 22

За: 22 Проти: 0 Утрималися: 0 Не голосували: 0 Відсутні: 0

Фракція політичної партії "ГОЛОС"

Кількість депутатів: 20

За: 19 Проти: 0 Утрималися: 0 Не голосували: 0 Відсутні: 1

Відзначимо, що законопроєкт про зняття депутатської недоторканності у парламент попереднього скликання ще в жовтні 2017 року вніс п'ятий український президент Петро Порошенко. У червні 2018 Конституційний суд визнав цей законопроєкт конституційним. Саме його підтримала Рада 9 скликання.

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