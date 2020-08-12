Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Варення з ожини: покрокові рецепти з фото
-
- 27
Варення з ожини часто застосовують у вишуканих ресторанних десертах: суфле, чізкейк, кексах. Господині воліють варити ці ласощі у домашніх умовах не тільки через їх чудовий смак, але і через велику кількість корисних властивостей.
Варення з ожини з кавою
Продукти:
- Ожина свіжа 250 г
- Кава в зернах 1 ст.л.
- Цукор 150 г
- Вода 100 мл
Як приготувати:
- Половину кавових зерен необхідно розтовкти в ступці або за допомогою качалки в крупну крихту. Цю кавову крихту перекладіть на відріз марлі, складений в чотири рази. Зв'яжіть каву в марлі мішечком. У каструльці з'єднайте цукор і воду, доведіть до кипіння, додайте цілі кавові зерна і мішечок з кавовою крихтою. Варіть сироп на повільному вогні близько 3 хвилини.
- Потім в кавовий сироп викладіть промиті і просушені ягоди ожини. На сильному вогні прогрійте суміш, поки не з'являться перші ознаки закипання, і варіть ожинове варення на повільному вогні близько 20-25 хвилин.
- З готового варення видаліть мішечок з кавовими зернами. Цілі кавові зерна теж можна видалити. Розкладіть гаряче варення в стерилізовані банки і закрийте стерилізованими кришками.
- Дайте варенню з ожини з кавою охолонути при кімнатній температурі, потім поставте баночки в прохолодне місце на зберігання.
Ожина з малиновим лікером
Продукти:
- Ожина 6 склянок
- Вода
- Цукор 2 склянки
- Паличка кориці
- Цедра лимона терта 1 ст. л.
- Мускатний горіх тертий ½ ч. л.
- Лікер малиновий
Як приготувати:
- У каструлі злегка роздушіть 2 склянки ожини. Влийте 3 ст. л. води. Накрийте каструлю і прокип'ятіть ягоди на помірному вогні близько 2 хвилин. Процідіть через сито, покрите вологою марлею в кілька шарів, щоб вийшло ½ склянки ожинового соку.
- Підготуйте банки і кришки (ретельно промийте їх в гарячій воді). Нагрійте банки в звичайній каструлі з водою або в спеціальному посуді з ґратами для скляної тари.
- Змішайте цукор, шматочки кориці, лимонну цедру, мускатний горіх і 2 склянки води. Доведіть до кипіння, періодично помішуючи. Зменште вогонь і кип'ятіть сироп 5 хвилин. Процідіть і вилийте назад в каструлю. Додайте ожиновий сік, що залишили ягоди ожини і лікер. Доведіть до кипіння, акуратно помішуючи.
- Викладаємо ожину в гарячі банки, залишаючи незаповненим 1 см від краю. Влийте гарячий сироп так, щоб він покрив фрукти (так само залишаючи 1 см від краю банки).
- Перемістити банки в каструлю з водою (банки мають бути повністю покриті, мінімум на 2,5 см). Накрийте каструлю кришкою і кип'ятіть 10 хвилин. Зніміть кришку. Зачекайте 5 хвилин, вийміть банки і залиште їх до повного охолодження на добу.
Варення з ожини класичне
Продукти:
- Ожина 1 кг
- Цукор 1 кг
Як приготувати:
- Ягоди ретельно промити і осушити. Помістити ягоди в емальовану миску. Пересипати ожину цукром і залишити на 6-8 годин. Коли ягоди пустять сік, поставити миску на вогонь. Довести варення до кипіння. Варити варення з ожини 5 хвилин на середньому вогні, помішуючи дерев'яною ложкою, пінку зняти.
- Гаряче варення розлити по стерильний банкам і закатати стерильними кришками. Особливого зберігання варення з ожини класичне не вимагає.
Варення з ожини на зиму в мультиварці
Продукти:
- Ожина свіжа (дуже стиглі ягоди) 1 кг
- Цукор 1 кг
Як приготувати:
- Переберемо ягоди: позбудемося дрібного сміття і пошкоджених ягідок, видалимо плодоніжки. За допомогою сита ретельно вимиємо ожину під струменем проточної води. Заповнимо ягодами ємність мультиварки. Пересиплю їх цукром.
- Варення ми будемо варити 40 хвилин. Для цього зручно скористатися програмою Тушкування. Встановимо задані параметри на панелі управління і запустимо пристрій з відкритою кришкою. Щоб ягідки ожини залишилися цілими, мішати слід майбутнє варення дуже дбайливо і обов'язково для цього використовувати дерев'яну ложку.
- Варення з ожини в мультиварці готове. Герметично закупоримо його кришками і відправимо варення з ожини на зиму на тривале зберігання в комору.
- Зберігати варення з ожини можна довго (до трьох років) і термін зберігання ніяк не позначається на смакових якостях.
Ожина у свому соку
Продукти:
- ожина 1 кг
- цукор 400 г
Як приготувати:
- Ягоди пошарово пересипають цукром (на 1 кг ягід 400 г цукру), ставлять на 4-6 годин в холодне місце.
- Потім перекладають їх в банки, а сік підігрівають, заливають ягоди, прикривають банки кришками і пастеризують.
І ще: Варення з малини: смачні рецепти приготування з фото і відео
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
20:15В Італії відкрили середньовічні чумні винні віконця
-
19:47Як спека впливає на наш настрій
-
19:19Гаряча Dj NANA влаштувала фотосесію в бікіні
-
19:00Привітання на День ангела Діани 2020 у прозі: побажання своїми словами
-
18:43Варення з ожини: покрокові рецепти з фото
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:18Гороскоп на 13 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:45Не настільки прикольно: дівчина показала реалії життя в будинку на колесах
-
17:18Музикант Сергій Міхалок вперше відреагував на протести в рідній Білорусі
-
16:44Гопак у Лондоні: як Усик 8 років тому став олімпійським чемпіоном
-
16:18Настя Каменських в рожевому бікіні зайнялася дайвінгом
-
15:47Ці продукти рекомендують при захворюваннях підшлункової залози
-
15:19Пранк над хлопцем розсмішив Reddit: кумедне відео
-
14:46Шахтар обіграв Базель: команда виходить в півфінал Ліги Європи
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:25Як розвинути стратегічне мислення і досягнути успіху
-
13:52Блогерка показала новий кулінарний шедевр з огірком, який шокує людей
-
13:21Наймолодша мільйонерка світу вразила гарячими фото топлес (18+)
-
12:49Ці соковиті мандарини насправді не те, чим здаються
-
12:16Міжнародний день молоді: Перевір свої знання сленгових слів
-
11:50IKEA випустила власну колекцію одягу та аксесуарів: фото
-
11:25Картинки з Днем Молоді: гарні листівки і відкритки зі святом
-
10:50Чи справді сімейний стан впливає на щастя: відповідь учених
-
10:21Розкішна жінка: 53-річна Холлі Беррі показала апетитні форми на пляжі
-
09:53Як має виглядати корисний сніданок: просте правило
-
18:43Варення з ожини: покрокові рецепти з фото
-
14:46Шахтар обіграв Базель: команда виходить в півфінал Ліги Європи
-
12:16Міжнародний день молоді: Перевір свої знання сленгових слів
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 серпня
-
07:19Погода в Україні 12 серпня: у яких областях очікується похолодання
- 11 серпня
-
20:42Ці знаки Зодіаку вважаються наймудрішими
-
18:15Гороскоп на 12 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:47Як заготовити зелень на зиму: способи заморозки
-
12:17Коли в Україні очікувати другу хвилю коронавірусу
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 11 серпня
-
07:19Погода в Україні 11 серпня: спека і дощі з грозами
- 10 серпня
-
21:22Вогонь всередині: ці знаки Зодіаку найпристрасніші
-
18:44Чорниця: користь і шкода смачної сезонної ягоди
-
15:00Shy – фіналістка Української пісні 2020: знайомтесь із новою зіркою
-
12:50Коронавірус в Україні: які області не готові до послаблення карантину
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 10 серпня
-
07:19Погода в Україні 10 серпня: прогноз на понеділок
- 09 серпня
-
20:22Не ігноруй ці 5 факторів, які негативно впливають на твою потенцію
-
17:25Дівчина тижня: розкута порнозірка Міранда Віксен, яка не дає спокою своїм фанатам (18+)
-
15:20VIDVERTO – фіналісти Української пісні 2020: що відомо про рок-гурт
-
13:21Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:23Свіжі хіти серпня: плейлист нової музики за тиждень
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 9 серпня
- 08 серпня
-
21:24Булочки з кунжутом: популярна українська телеведуча виклала пікантні фото з відпочинку
-
19:22JANE – фіналістка Української пісні 2020: знайомтесь із наймолодшою учасницею