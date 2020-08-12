Варення з ожини: покрокові рецепти з фото

Варення з ожини часто застосовують у вишуканих ресторанних десертах: суфле, чізкейк, кексах. Господині воліють варити ці ласощі у домашніх умовах не тільки через їх чудовий смак, але і через велику кількість корисних властивостей.

Варення з ожини з кавою

Продукти:

Ожина свіжа 250 г

Кава в зернах 1 ст.л.

Цукор 150 г

Вода 100 мл

Як приготувати:

Половину кавових зерен необхідно розтовкти в ступці або за допомогою качалки в крупну крихту. Цю кавову крихту перекладіть на відріз марлі, складений в чотири рази. Зв'яжіть каву в марлі мішечком. У каструльці з'єднайте цукор і воду, доведіть до кипіння, додайте цілі кавові зерна і мішечок з кавовою крихтою. Варіть сироп на повільному вогні близько 3 хвилини. Потім в кавовий сироп викладіть промиті і просушені ягоди ожини. На сильному вогні прогрійте суміш, поки не з'являться перші ознаки закипання, і варіть ожинове варення на повільному вогні близько 20-25 хвилин. З готового варення видаліть мішечок з кавовими зернами. Цілі кавові зерна теж можна видалити. Розкладіть гаряче варення в стерилізовані банки і закрийте стерилізованими кришками. Дайте варенню з ожини з кавою охолонути при кімнатній температурі, потім поставте баночки в прохолодне місце на зберігання.

Ожина з малиновим лікером

Продукти:

Ожина 6 склянок

Вода

Цукор 2 склянки

Паличка кориці

Цедра лимона терта 1 ст. л.

Мускатний горіх тертий ½ ч. л.

Лікер малиновий

Як приготувати:

У каструлі злегка роздушіть 2 склянки ожини. Влийте 3 ст. л. води. Накрийте каструлю і прокип'ятіть ягоди на помірному вогні близько 2 хвилин. Процідіть через сито, покрите вологою марлею в кілька шарів, щоб вийшло ½ склянки ожинового соку. Підготуйте банки і кришки (ретельно промийте їх в гарячій воді). Нагрійте банки в звичайній каструлі з водою або в спеціальному посуді з ґратами для скляної тари. Змішайте цукор, шматочки кориці, лимонну цедру, мускатний горіх і 2 склянки води. Доведіть до кипіння, періодично помішуючи. Зменште вогонь і кип'ятіть сироп 5 хвилин. Процідіть і вилийте назад в каструлю. Додайте ожиновий сік, що залишили ягоди ожини і лікер. Доведіть до кипіння, акуратно помішуючи. Викладаємо ожину в гарячі банки, залишаючи незаповненим 1 см від краю. Влийте гарячий сироп так, щоб він покрив фрукти (так само залишаючи 1 см від краю банки). Перемістити банки в каструлю з водою (банки мають бути повністю покриті, мінімум на 2,5 см). Накрийте каструлю кришкою і кип'ятіть 10 хвилин. Зніміть кришку. Зачекайте 5 хвилин, вийміть банки і залиште їх до повного охолодження на добу.

Варення з ожини класичне

Продукти:

Ожина 1 кг

Цукор 1 кг

Як приготувати:

Ягоди ретельно промити і осушити. Помістити ягоди в емальовану миску. Пересипати ожину цукром і залишити на 6-8 годин. Коли ягоди пустять сік, поставити миску на вогонь. Довести варення до кипіння. Варити варення з ожини 5 хвилин на середньому вогні, помішуючи дерев'яною ложкою, пінку зняти. Гаряче варення розлити по стерильний банкам і закатати стерильними кришками. Особливого зберігання варення з ожини класичне не вимагає.

Варення з ожини на зиму в мультиварці

Продукти:

Ожина свіжа (дуже стиглі ягоди) 1 кг

Цукор 1 кг

Як приготувати:

Переберемо ягоди: позбудемося дрібного сміття і пошкоджених ягідок, видалимо плодоніжки. За допомогою сита ретельно вимиємо ожину під струменем проточної води. Заповнимо ягодами ємність мультиварки. Пересиплю їх цукром. Варення ми будемо варити 40 хвилин. Для цього зручно скористатися програмою Тушкування. Встановимо задані параметри на панелі управління і запустимо пристрій з відкритою кришкою. Щоб ягідки ожини залишилися цілими, мішати слід майбутнє варення дуже дбайливо і обов'язково для цього використовувати дерев'яну ложку. Варення з ожини в мультиварці готове. Герметично закупоримо його кришками і відправимо варення з ожини на зиму на тривале зберігання в комору. Зберігати варення з ожини можна довго (до трьох років) і термін зберігання ніяк не позначається на смакових якостях.

Ожина у свому соку

Продукти:

ожина 1 кг

цукор 400 г

Як приготувати:

Ягоди пошарово пересипають цукром (на 1 кг ягід 400 г цукру), ставлять на 4-6 годин в холодне місце. Потім перекладають їх в банки, а сік підігрівають, заливають ягоди, прикривають банки кришками і пастеризують.

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