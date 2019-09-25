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Квашена капуста на зиму: ТОП 7 швидких рецептів приготування вдома

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Як приготувати квашену капусту - фото 1
Як приготувати квашену капусту

Квашена капуста смакує й окремо, і як один з інгредієнтів до пиріжків, пирогів, вареників, супів, других страв тощо. Це – характерна страва для української кухні, тож пропонуємо вам найкращі рецепти приготування капусти на зиму!

Квашена капуста на зиму в банці

Інгредієнти:​​

  • Капуста білокачанна – 2,5 кг
  • Морква – 1 шт (150 г)
  • Лавровий лист – 2 шт
  • Перець запашний горошком – 5-6 шт
  • Для розсолу:
  • Сіль – 1,5 ст. л.
  • Цукор – 1,5 ст. л.
  • Вода – 1 л
Квашена капуста на зиму: ТОП 7 швидких рецептів приготування вдома - фото 357248

Рецепт приготування квашеної капусти на зиму в банці:

  1. Шаткуємо капусту.
  2. Натираємо на великій тертці моркву та додаємо до капусти.
  3. Розламуємо на шматочки лавровий лист, додаємо запашний перець горошком і все перемішуємо.
  4. Щільно укладаємо капусту в 3-х літрову банку.
  5. Готуємо розсіл: воду з сіллю і цукром доводимо до кипіння і залишаємо остигати.
  6. Заливаємо капусту остиглим розсолом і залишаємо в теплому місці.
  7. В процесі бродіння капусту потрібно проколювати виделкою для виходу вуглекислого газу. Рекомендую банку ставити в широку місткість, тому що розсіл з банки може витікати.
  8. На третій день квашена капуста готова, закриваємо банку кришкою і відправляємо зберігатися в холодильник. Смачного!

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Салат з квашеної капусти

Інгредієнти:​​

  • Капуста квашена – 500
  • Картопля – 4 шт
  • Огірки – 4 шт
  • Яйця – 4 шт
  • Зелений горошок – 1 стакан
  • Майонез – 80 г
  • Сіль – 1,5 ч.л.
  • Петрушка – за смаком
Квашена капуста на зиму: ТОП 7 швидких рецептів приготування вдома - фото 357245

Рецепт приготування салату з квашеної капусти на зиму:

  1. Варимо яйця круто (10 хвилин після закипання води).
  2. Картопля в мундирах варимо до готовності.
  3. Огірок нарізаємо на невеликі шматочки.
  4. Остигнули яйця дрібно нарізаємо.
  5. Картоплю ріжемо кубиками.
  6. Змішуємо разом картопля, яйця, огірок, квашену капусту, зелений горошок, сіль і майонез. Ми залишаємо трохи зеленого горошку для прикраси салату.
  7. Готовий салат кладемо в салатницю, посипаємо зеленим горошком і прикрашаємо гілочкою петрушки. Смачного!

Капуста квашена швидкого приготування

Інгредієнти:​​

  • Капуста білокачанна – 1 кг
  • Морква – 1-3 шт
  • Часник (за бажанням) – 3-4 зубчики

Для заливки:

  • Цукор-пісок – 0,5 склянки
  • Сіль грубого помелу – 1 ст. л.
  • Вода – 500 мл
  • Перець чорний – 4-5 шт
  • Перець запашний – 3-4 шт
  • Олія – ​​0,5 склянки
  • Оцет столовий 9% – 10 ст. л.
Квашена капуста на зиму: ТОП 7 швидких рецептів приготування вдома - фото 357251

Рецепт швидкого приготування квашеної капусти на зиму:

  1. Капусту нарізаємо тонкою, довгою соломкою. Моркву чистимо, миємо, тремо на великій тертці.
  2. Часник чистимо, пропускаємо через прес. Змішуємо в мисці всі овочі.
  3. У каструлю наливаємо воду, кип'ятимо. Всипаємо цукровий пісок, сіль, спеції, наливаємо масло та оцет. Перемішуємо. Кип'ятимо 1 хвилину.
  4. Гарячу заливку виливаємо в капусту. Зверху капусту накриваємо перевернутою тарілкою великого діаметра, на яку ставимо вантаж. Залишаємо настоюватися при кімнатній температурі.
  5. Через 4-5 годин швидка квашена капуста буде готова. Готову квашену капусту швидкого приготування перекладаємо в банки, накриваємо капроновими кришками й зберігаємо в холодильнику.

Смажена кисла капуста на сковороді

Інгредієнти:​​

  • Капуста квашена – 300 г
  • Цибуля ріпчаста – 60 г
  • Рослинна олія – 60 г
Квашена капуста на зиму: ТОП 7 швидких рецептів приготування вдома - фото 357247

Рецепт приготування смаженої кислої капусти на сковороді:

  1. Капусту миємо, віджимаємо.
  2. На сковороді розігріваємо олію й злегка обсмажуємо дрібно нарізану цибулю. Коли вона стане прозорою і золотистою, додаємо віджату капусту, перемішуємо і смажимо при періодичному помішуємо до бажаної консистенції.
  3. Готову капусту подаємо в гарячому вигляді на гарнір до м'яса або риби. Смачно з відвареною картоплею та олією.

Хрустка квашена капуста

Інгредієнти:​​

  • Капуста
  • Морква
  • Сіль
  • Вода холодна
Квашена капуста на зиму: ТОП 7 швидких рецептів приготування вдома - фото 357246

Рецепт приготування хрусткої квашеної капусти на зиму:

  1. Качан капусти дрібно шаткуємо і додаємо натерту в соломку моркву – приблизно 1/3 частина від капусти. Все перемішуємо, але НЕ перетираємо!
  2. Потім беремо трилітрову банку і забиваємо всю цю масу туди щільніше. Так, щоб вільним залишилося тільки 2-3 см до краю.
  3. Потім беремо 3 столові ложки солі та висипаємо зверху, а потім заливаємо звичайною холодною водою.
  4. Капуста повинна стояти злегка прикрита кришкою 2-3 дні. При цьому її потрібно проколювати до низу виделкою приблизно 2-3 рази на день щоб відходили гази. Якщо замало солі, то додаємо ще. Після днів витримки закриваємо банку звичайно вручну кришкою й зберігаємо в холодильнику.

Засолка капусти на зиму з медом

Інгредієнти:​​

  • Вода (кип'ячена тепла, для розсолу) – 1 л
  • Сіль (з гіркою) – 1 ст. л.
  • Мед – 1 ст. л.
  • Кмин (або насіння кропу) – 1 ст. л.
  • Капуста білокачанна – 1 вилок
  • Морква – 2 шт
Квашена капуста на зиму: ТОП 7 швидких рецептів приготування вдома - фото 357249

Рецепт приготування засолювання капусти на зиму з медом:

  1. Готуємо розсіл: в теплу кип'ячену воду додаємо сіль і мед, розмішуємо. Вода повинна бути теплою.
  2. Нашатковану капусту з морквою трохи утрамбовуємо. Не зовсім щільно, заливаємо розсолом та залишаємо в теплому місці.
  3. Додаємо за смаком кріп чи кмин.
  4. Через 2 дні капуста готова до вживання. Вантаж ставити не треба. За два дні не висохне, вона буде в розсолі, тільки треба протикати її. Через два дні виносимо на холод. Виходить дуже смачний розсіл і капуста.

Квашена капуста за добу

Інгредієнти:​​

  • Капуста білокачанна – 2-3 кг
  • Морква – 1 шт.
  • Сіль – 1 ст.л.
  • Цукор або мед – 1 ст.л.
  • Кип'ячена вода
Квашена капуста на зиму: ТОП 7 швидких рецептів приготування вдома - фото 357250

Рецепт приготування квашеної капусти за добу на зиму:

  1. Капусту шаткуємо.
  2. Моркву натираємо на великій тертці або нарізаємо соломкою.
  3. У мисці змішуємо капусту і моркву, але не перетираємо до виділення соку.
  4. Капусту викладаємо в трилітрову банку, а зверху заливаємо охолодженою кип'яченою водою. Коли води достатньо і вона перестане опускатися, зверху насипаємо сіль (беремо ложку з гіркою), додаємо цукор або мед.
  5. Ставимо банку в глибоку миску або тарілку, тому що капуста виділяє сік, який буде виливатися з банки.
  6. Через добу капуста готова і її можна їсти.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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