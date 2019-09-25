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Квашена капуста на зиму: ТОП 7 швидких рецептів приготування вдома
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Квашена капуста смакує й окремо, і як один з інгредієнтів до пиріжків, пирогів, вареників, супів, других страв тощо. Це – характерна страва для української кухні, тож пропонуємо вам найкращі рецепти приготування капусти на зиму!
Квашена капуста на зиму в банці
Інгредієнти:
- Капуста білокачанна – 2,5 кг
- Морква – 1 шт (150 г)
- Лавровий лист – 2 шт
- Перець запашний горошком – 5-6 шт
- Для розсолу:
- Сіль – 1,5 ст. л.
- Цукор – 1,5 ст. л.
- Вода – 1 л
Рецепт приготування квашеної капусти на зиму в банці:
- Шаткуємо капусту.
- Натираємо на великій тертці моркву та додаємо до капусти.
- Розламуємо на шматочки лавровий лист, додаємо запашний перець горошком і все перемішуємо.
- Щільно укладаємо капусту в 3-х літрову банку.
- Готуємо розсіл: воду з сіллю і цукром доводимо до кипіння і залишаємо остигати.
- Заливаємо капусту остиглим розсолом і залишаємо в теплому місці.
- В процесі бродіння капусту потрібно проколювати виделкою для виходу вуглекислого газу. Рекомендую банку ставити в широку місткість, тому що розсіл з банки може витікати.
- На третій день квашена капуста готова, закриваємо банку кришкою і відправляємо зберігатися в холодильник. Смачного!
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Салат з квашеної капусти
Інгредієнти:
- Капуста квашена – 500
- Картопля – 4 шт
- Огірки – 4 шт
- Яйця – 4 шт
- Зелений горошок – 1 стакан
- Майонез – 80 г
- Сіль – 1,5 ч.л.
- Петрушка – за смаком
Рецепт приготування салату з квашеної капусти на зиму:
- Варимо яйця круто (10 хвилин після закипання води).
- Картопля в мундирах варимо до готовності.
- Огірок нарізаємо на невеликі шматочки.
- Остигнули яйця дрібно нарізаємо.
- Картоплю ріжемо кубиками.
- Змішуємо разом картопля, яйця, огірок, квашену капусту, зелений горошок, сіль і майонез. Ми залишаємо трохи зеленого горошку для прикраси салату.
- Готовий салат кладемо в салатницю, посипаємо зеленим горошком і прикрашаємо гілочкою петрушки. Смачного!
Капуста квашена швидкого приготування
Інгредієнти:
- Капуста білокачанна – 1 кг
- Морква – 1-3 шт
- Часник (за бажанням) – 3-4 зубчики
Для заливки:
- Цукор-пісок – 0,5 склянки
- Сіль грубого помелу – 1 ст. л.
- Вода – 500 мл
- Перець чорний – 4-5 шт
- Перець запашний – 3-4 шт
- Олія – 0,5 склянки
- Оцет столовий 9% – 10 ст. л.
Рецепт швидкого приготування квашеної капусти на зиму:
- Капусту нарізаємо тонкою, довгою соломкою. Моркву чистимо, миємо, тремо на великій тертці.
- Часник чистимо, пропускаємо через прес. Змішуємо в мисці всі овочі.
- У каструлю наливаємо воду, кип'ятимо. Всипаємо цукровий пісок, сіль, спеції, наливаємо масло та оцет. Перемішуємо. Кип'ятимо 1 хвилину.
- Гарячу заливку виливаємо в капусту. Зверху капусту накриваємо перевернутою тарілкою великого діаметра, на яку ставимо вантаж. Залишаємо настоюватися при кімнатній температурі.
- Через 4-5 годин швидка квашена капуста буде готова. Готову квашену капусту швидкого приготування перекладаємо в банки, накриваємо капроновими кришками й зберігаємо в холодильнику.
Смажена кисла капуста на сковороді
Інгредієнти:
- Капуста квашена – 300 г
- Цибуля ріпчаста – 60 г
- Рослинна олія – 60 г
Рецепт приготування смаженої кислої капусти на сковороді:
- Капусту миємо, віджимаємо.
- На сковороді розігріваємо олію й злегка обсмажуємо дрібно нарізану цибулю. Коли вона стане прозорою і золотистою, додаємо віджату капусту, перемішуємо і смажимо при періодичному помішуємо до бажаної консистенції.
- Готову капусту подаємо в гарячому вигляді на гарнір до м'яса або риби. Смачно з відвареною картоплею та олією.
Хрустка квашена капуста
Інгредієнти:
- Капуста
- Морква
- Сіль
- Вода холодна
Рецепт приготування хрусткої квашеної капусти на зиму:
- Качан капусти дрібно шаткуємо і додаємо натерту в соломку моркву – приблизно 1/3 частина від капусти. Все перемішуємо, але НЕ перетираємо!
- Потім беремо трилітрову банку і забиваємо всю цю масу туди щільніше. Так, щоб вільним залишилося тільки 2-3 см до краю.
- Потім беремо 3 столові ложки солі та висипаємо зверху, а потім заливаємо звичайною холодною водою.
- Капуста повинна стояти злегка прикрита кришкою 2-3 дні. При цьому її потрібно проколювати до низу виделкою приблизно 2-3 рази на день щоб відходили гази. Якщо замало солі, то додаємо ще. Після днів витримки закриваємо банку звичайно вручну кришкою й зберігаємо в холодильнику.
Засолка капусти на зиму з медом
Інгредієнти:
- Вода (кип'ячена тепла, для розсолу) – 1 л
- Сіль (з гіркою) – 1 ст. л.
- Мед – 1 ст. л.
- Кмин (або насіння кропу) – 1 ст. л.
- Капуста білокачанна – 1 вилок
- Морква – 2 шт
Рецепт приготування засолювання капусти на зиму з медом:
- Готуємо розсіл: в теплу кип'ячену воду додаємо сіль і мед, розмішуємо. Вода повинна бути теплою.
- Нашатковану капусту з морквою трохи утрамбовуємо. Не зовсім щільно, заливаємо розсолом та залишаємо в теплому місці.
- Додаємо за смаком кріп чи кмин.
- Через 2 дні капуста готова до вживання. Вантаж ставити не треба. За два дні не висохне, вона буде в розсолі, тільки треба протикати її. Через два дні виносимо на холод. Виходить дуже смачний розсіл і капуста.
Квашена капуста за добу
Інгредієнти:
- Капуста білокачанна – 2-3 кг
- Морква – 1 шт.
- Сіль – 1 ст.л.
- Цукор або мед – 1 ст.л.
- Кип'ячена вода
Рецепт приготування квашеної капусти за добу на зиму:
- Капусту шаткуємо.
- Моркву натираємо на великій тертці або нарізаємо соломкою.
- У мисці змішуємо капусту і моркву, але не перетираємо до виділення соку.
- Капусту викладаємо в трилітрову банку, а зверху заливаємо охолодженою кип'яченою водою. Коли води достатньо і вона перестане опускатися, зверху насипаємо сіль (беремо ложку з гіркою), додаємо цукор або мед.
- Ставимо банку в глибоку миску або тарілку, тому що капуста виділяє сік, який буде виливатися з банки.
- Через добу капуста готова і її можна їсти.
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