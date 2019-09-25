Квашена капуста на зиму: ТОП 7 швидких рецептів приготування вдома

Квашена капуста смакує й окремо, і як один з інгредієнтів до пиріжків, пирогів, вареників, супів, других страв тощо. Це – характерна страва для української кухні, тож пропонуємо вам найкращі рецепти приготування капусти на зиму!

Квашена капуста на зиму в банці

Інгредієнти:​​

Капуста білокачанна – 2,5 кг

Морква – 1 шт (150 г)

Лавровий лист – 2 шт

Перець запашний горошком – 5-6 шт

Для розсолу:

Сіль – 1,5 ст. л.

Цукор – 1,5 ст. л.

Вода – 1 л

Рецепт приготування квашеної капусти на зиму в банці:

Шаткуємо капусту. Натираємо на великій тертці моркву та додаємо до капусти. Розламуємо на шматочки лавровий лист, додаємо запашний перець горошком і все перемішуємо. Щільно укладаємо капусту в 3-х літрову банку. Готуємо розсіл: воду з сіллю і цукром доводимо до кипіння і залишаємо остигати. Заливаємо капусту остиглим розсолом і залишаємо в теплому місці. В процесі бродіння капусту потрібно проколювати виделкою для виходу вуглекислого газу. Рекомендую банку ставити в широку місткість, тому що розсіл з банки може витікати. На третій день квашена капуста готова, закриваємо банку кришкою і відправляємо зберігатися в холодильник. Смачного!

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Салат з квашеної капусти

Інгредієнти:​​

Капуста квашена – 500

Картопля – 4 шт

Огірки – 4 шт

Яйця – 4 шт

Зелений горошок – 1 стакан

Майонез – 80 г

Сіль – 1,5 ч.л.

Петрушка – за смаком

Рецепт приготування салату з квашеної капусти на зиму:

Варимо яйця круто (10 хвилин після закипання води). Картопля в мундирах варимо до готовності. Огірок нарізаємо на невеликі шматочки. Остигнули яйця дрібно нарізаємо. Картоплю ріжемо кубиками. Змішуємо разом картопля, яйця, огірок, квашену капусту, зелений горошок, сіль і майонез. Ми залишаємо трохи зеленого горошку для прикраси салату. Готовий салат кладемо в салатницю, посипаємо зеленим горошком і прикрашаємо гілочкою петрушки. Смачного!

Капуста квашена швидкого приготування

Інгредієнти:​​

Капуста білокачанна – 1 кг

Морква – 1-3 шт

Часник (за бажанням) – 3-4 зубчики

Для заливки:

Цукор-пісок – 0,5 склянки

Сіль грубого помелу – 1 ст. л.

Вода – 500 мл

Перець чорний – 4-5 шт

Перець запашний – 3-4 шт

Олія – ​​0,5 склянки

Оцет столовий 9% – 10 ст. л.

Рецепт швидкого приготування квашеної капусти на зиму:

Капусту нарізаємо тонкою, довгою соломкою. Моркву чистимо, миємо, тремо на великій тертці. Часник чистимо, пропускаємо через прес. Змішуємо в мисці всі овочі. У каструлю наливаємо воду, кип'ятимо. Всипаємо цукровий пісок, сіль, спеції, наливаємо масло та оцет. Перемішуємо. Кип'ятимо 1 хвилину. Гарячу заливку виливаємо в капусту. Зверху капусту накриваємо перевернутою тарілкою великого діаметра, на яку ставимо вантаж. Залишаємо настоюватися при кімнатній температурі. Через 4-5 годин швидка квашена капуста буде готова. Готову квашену капусту швидкого приготування перекладаємо в банки, накриваємо капроновими кришками й зберігаємо в холодильнику.

Смажена кисла капуста на сковороді

Інгредієнти:​​

Капуста квашена – 300 г

Цибуля ріпчаста – 60 г

Рослинна олія – 60 г

Рецепт приготування смаженої кислої капусти на сковороді:

Капусту миємо, віджимаємо. На сковороді розігріваємо олію й злегка обсмажуємо дрібно нарізану цибулю. Коли вона стане прозорою і золотистою, додаємо віджату капусту, перемішуємо і смажимо при періодичному помішуємо до бажаної консистенції. Готову капусту подаємо в гарячому вигляді на гарнір до м'яса або риби. Смачно з відвареною картоплею та олією.

Хрустка квашена капуста

Інгредієнти:​​

Капуста

Морква

Сіль

Вода холодна

Рецепт приготування хрусткої квашеної капусти на зиму:

Качан капусти дрібно шаткуємо і додаємо натерту в соломку моркву – приблизно 1/3 частина від капусти. Все перемішуємо, але НЕ перетираємо! Потім беремо трилітрову банку і забиваємо всю цю масу туди щільніше. Так, щоб вільним залишилося тільки 2-3 см до краю. Потім беремо 3 столові ложки солі та висипаємо зверху, а потім заливаємо звичайною холодною водою. Капуста повинна стояти злегка прикрита кришкою 2-3 дні. При цьому її потрібно проколювати до низу виделкою приблизно 2-3 рази на день щоб відходили гази. Якщо замало солі, то додаємо ще. Після днів витримки закриваємо банку звичайно вручну кришкою й зберігаємо в холодильнику.

Засолка капусти на зиму з медом

Інгредієнти:​​

Вода (кип'ячена тепла, для розсолу) – 1 л

Сіль (з гіркою) – 1 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Кмин (або насіння кропу) – 1 ст. л.

Капуста білокачанна – 1 вилок

Морква – 2 шт

Рецепт приготування засолювання капусти на зиму з медом:

Готуємо розсіл: в теплу кип'ячену воду додаємо сіль і мед, розмішуємо. Вода повинна бути теплою. Нашатковану капусту з морквою трохи утрамбовуємо. Не зовсім щільно, заливаємо розсолом та залишаємо в теплому місці. Додаємо за смаком кріп чи кмин. Через 2 дні капуста готова до вживання. Вантаж ставити не треба. За два дні не висохне, вона буде в розсолі, тільки треба протикати її. Через два дні виносимо на холод. Виходить дуже смачний розсіл і капуста.

Квашена капуста за добу

Інгредієнти:​​

Капуста білокачанна – 2-3 кг

Морква – 1 шт.

Сіль – 1 ст.л.

Цукор або мед – 1 ст.л.

Кип'ячена вода

Рецепт приготування квашеної капусти за добу на зиму:

Капусту шаткуємо. Моркву натираємо на великій тертці або нарізаємо соломкою. У мисці змішуємо капусту і моркву, але не перетираємо до виділення соку. Капусту викладаємо в трилітрову банку, а зверху заливаємо охолодженою кип'яченою водою. Коли води достатньо і вона перестане опускатися, зверху насипаємо сіль (беремо ложку з гіркою), додаємо цукор або мед. Ставимо банку в глибоку миску або тарілку, тому що капуста виділяє сік, який буде виливатися з банки. Через добу капуста готова і її можна їсти.

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