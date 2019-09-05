На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Заборонений Стус: 5 книг, які нагадають про наше минуле
-
- 96
Минуле в цих книжках нагадує Демона, який підказував Сократу, що треба робити, але не казав, чого робити не слід. Тож історії недалекої давнини важливі для того, щоб не озиратися назад, а отримати досвід, зробити висновки і не повторювати помилок.
"Заборонений. Історія життя і боротьби Василя Стуса", Сергій Дзюба, Артемій Кірсанов
(Х.: Фабула, 2019)
Герой цього роману все життя мріяв перестати бути забороненим на Батьківщині. А проте відмовився бути "дозволеним". "За мною стояла Україна, мій пригноблений народ, за честь котрого я мушу обставати до загину", – писав він у записах "З таборового зошита". Тож поет волів краще залишитися "забороненим", ніж зрадити свої принципи, і навіть за незалежного часу вийшла збірка "Нецензурний Стус".
За сюжетом цього роману колишній аспірантці, яка працювала над дисертацією про життя і творчість видатного поета Василя Стуса, а нині за волею обставин стала медсестрою, запропонували доглядати помираючу від важкої хвороби жінку. Як виявилося, важкохвора у минулому була полковником КДБ і багато разів зустрічалася зі Стусом, особливо в останні дні його життя. "Вони хотіли його смерті, а я – ні. Я над усе прагнула, щоб він жив", – повільно проказала Віра Іванівна, дивлячись кудись повз мене.
"Ну ж бо продовжуй", – підганяла я подумки стару. Відчула, що необхідно поставити одне влучне запитання, яке змусить Віру Іванівну довіритися мені. Загалом у романі змальовано життя поета на його рідній Донеччині, в оточенні друзів, педагогів і літераторів, і в концтаборі – де утримували в'язнів совісті, ставлячи їм у провину їхні переконання.
Це цікаво: Вірші Василя Стуса про Україну та любов, які вражають до мурах
"250 років фальші: Російські міфи історії Криму", Сергій Громенко
(Х.: Фоліо, 2019)
Анексія Криму, яка викликала найбільшу політичну кризу в Європі з часів Другої світової війни, зумовила й небачений розквіт політичної міфології. 2014 року з безлічі окремих міфів і сфальсифікованих фактів на світ з’явився так званий Міф про "КримНаш", що мав на меті виправдати в очах світу агресивну політику Російської Федерації.
"Міфи про історію Криму, яким присвячена ця книжка, виникли саме в результаті зусиль російського уряду обґрунтувати свої претензії на півострів, – свідчить автор. – Перші його елементи сформувалися наприкінці XVIII століття, напередодні й одразу після ліквідації Кримського ханства та анексії його території Російською імперією. Тоді така політика подавалась як тріумф "цивілізації" над "варварством". Додатковим стимулом для міфотворчості стала необхідність виправдати поразку Росії у Кримській війні у середині наступного сторіччя, завдяки чому з'явилася теза про "героїчну оборону" Севастополя – "міста російської слави".
Тож невже Крим – споконвічно російська земля? Чи правда, що кримські татари – геть усі зрадники? Чи дійсно півострів став частиною України незаконно? І чи реально всі кримчани як один проголосували на референдумі за приєднання до Росії? Відповідям на такі запитання й присвячена ця книга.
"Юнак милується автоматом", Тарас Мельничук
(Брустурів: Дискурсус, 2019)
За стилем ця поезія іноді схожа на американського Волта Вітмена, образ якого автор, названий Князем Роси, за життя наслідував, і водночас – на японські хоку (і танка), які саме тоді стали з'являтися в радянських "Перлинах світової лірики". Звісно, Басьо ще не було, а був пролетарський поет Ісікава Такубоку, але й цього було достатньо, щоб вразити східною естетикою західноукраїнського поета.
У принципі, народний мінімалізм, який практикував автор, тільки тим і цінний (на відміну від урбаністичної лірики), що він – про "справжні" цінності, які, будучи в усьому світі "олдовою" темою, ніколи не застаріють. Це космос навіть у мовчазному жуванні за столом. Причому будь-де – хоч у Заполяр’ї, хоч у Вижниці.
Кажуть, цей поет надихав Василя Герасим'юка і Степана Процюка – двох поетів різних поколінь, але одного і того ж маргінесу, де час не має значення. Іноді поява будь-якого сільського екзоту у вихолощеному "столичному" контексті може вистрелити, як вистрілив свого часу цілий комсомольський десант, призваний до Києва з національних окраїн, де були і той самий Герасим'юк, і Іван Малкович, і Оксана Забужко.
"Зимовий похід 1919-1920", Юрко Тютюнник
(Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2019)
У цьому дослідженні про генерал-хорунжого Армії УНР Юрія Тютюнника (1891–1930), вперше виданому в Коломиї 1923-го, міститься ґрунтовна характеристика героїчних сторінок історії Дієвої армії УНР, що ввійшли в нашу національну традицію як "Перший зимовий похід".
На сторінках цієї студії-спомину, яку написав безпосередній учасник подій, знайдемо характеристику військово-політичної обстановки, що склалася в листопаді 1919 р., особливостей контактів Дієвої армії УНР і Галицької армії після того, як командування уклало останню угоду з російським генералом Денікіним, діяльності отамана Волоха та боротьбистів з налагодження співпраці з більшовиками в січні 1920 році, проблем взаємин Галицької армії з більшовиками, їхню оцінку від командування Дієвої армії УНР.
Важливою буде й характеристика морального стану тогочасних українських збройних сил, що полягав у тому, що в Першому зимовому поході брали участь люди, віддані ідеї визволення України.
"Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 років", Василь Косів
(К.: Родовід, 2019)
Цей альбом – ілюстрована монографія відомого науковця – демонструє те, як національна традиція в мистецтві може або використовуватися офіційною ідеологією (що означає повну стагнацію на рівні агітації з пропагандою), або розвивати власне "українство" паралельно трендам вільного світу (органічно вписуючись в актуальну проблематику). Тож в альбомі розкриваються особливості зображення української ідентичності в графічному дизайні Радянської України та української діаспори 1945-1989 рр.
Саме у такий спосіб на матеріалах українського радянського плаката й обкладинок періодичних видань діаспори, архівних документів та інтерв'ю з авторами з'ясовуються контексти появи творів, розшифровуються символи, які застосовувалися для репрезентації згаданого "українства" в мистецтві, розкриваються засоби творення образів України й українців, а також проводиться аналіз стилістики зображень, її зв'язок з дизайнерськими напрямами ХХ століття.
Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ
Читайте також: 5 книг, які змінюють реальність
-
18:01Гороскоп на 6 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Лікарі розповіли про небезпеку нарощування вій
-
17:44У мережі стала популярною гіфка, в якій дівчина перевертається в авто під час стріму
-
17:33Вірші про осінь для дітей і романтичні поезії для дорослих
-
17:24Настя Каменських здивувала знімком без косметики
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:13Американець сховав машину від урагану Доріан на кухні: фотофакт
-
16:40З ким потрібно ділитися мріями, щоб вони збулися: цікаве дослідження
-
16:20Дженніфер Еністон здивувала омолодженим обличчям
-
16:12Ефектна 83-річна американка похизувалася молодими коханцями, з якими знайомиться у Tinder
-
15:51Заборонений Стус: 5 книг, які нагадають про наше минуле
-
15:44Сексуальна Джессіка Альба роздяглась у новій фотосесії
-
15:27Моторошно і круто: у мережі показали справжню суть пляшок з водою
-
15:15Хлопець цілий місяць робив пропозицію дівчині, але вона цього не помічала: курйозні фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:55Мандрівник з Канади показав, якими мають бути фото з подорожей
-
14:40iPhone 11: розкриті всі секрети нового смартфона від Apple
-
14:27Принцеса Шарлотта пішла до школи: кумедні фото її першого навчального дня
-
14:12Надя Дорофєєва спокусила мережу зухвалим образом
-
14:07Євген Коноплянка дебютував за Шахтар: фото і відео, як це було
-
13:55Гретель і Гензель: трейлер не дитячого фільму жахів
-
13:41Porsche показала перший серійний електрокар
-
13:29Підступний кіт та куряча запіканка: епічне відео розвеселило мережу
-
13:13На рейсі літака EasyJet пасажир замінив пілота
-
12:59Австралійська блогерка змагається з Кім Кардашян у крихітному купальнику (фото)
-
15:51Заборонений Стус: 5 книг, які нагадають про наше минуле
-
14:07Євген Коноплянка дебютував за Шахтар: фото і відео, як це було
-
12:10Фредді Мерк'юрі – 73: маловідомі факти про фронтмена Queen, які вас здивують
-
10:00Цитати про Україну: найкращі крилаті вислови про Батьківщину
-
08:29Біллі Айліш стала грішним янголом у кліпі All the good girl go to hell: дивіться онлайн
-
07:15Погода в Україні 5 вересня: у яких областях затримається спека
- 04 вересня
-
21:50Скільки має тривати ідеальний секс, на думку жінки
-
19:10Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову
-
17:25Xiaomi Mi 9T та Samsung Galaxy Note 10: найкращі смартфони літа 2019
-
14:45Найкращі нові українські пісні, з якими ідеально зустрічати осінь
-
12:10ТЕСТ: Вгадай, який це знак Зодіаку?
-
11:10Світоліна вперше вийшла у півфінал US Open: відома наступна суперниця українки
-
07:30Як правильно розморожувати продукти: прості поради
-
07:17Погода в Україні 4 вересня: похолодання і грози у більшості областей
- 03 вересня
-
22:50Ось чому чоловіки марять груповим сексом
-
19:39Хочу кохатися з тобою день і ніч: депутатка від Слуги народу засвітила інтимні смс
-
17:54Названі найпопулярніші напрямки оксамитового сезону
-
16:48Пан+Пані: пікантні історії з першої української еротичної газети (18+)
-
13:35Коноплянка розповів, чому перейшов у Шахтар
-
11:46Рада скасувала депутатську недоторканність: які привілеї знято з нардепів
-
09:26Варто знати: коли варто відмовитись від кави
-
07:17Погода в Україні 3 вересня: частину країни накриє похолодання
- 02 вересня
-
22:50ТОП-5 найгірших місць для заняття сексом
-
19:00Слухай українське! Найкращі пісні літа 2019, які стали стовідсотковими хітами
-
17:21Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на Тенеріфе