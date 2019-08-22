Просто фантастика: 5 книг, які змінюють реальність

Автори цих книжок – видатні письменники-фантасти, твори більшості з них давно вже екранізовані, а герої на зразок небувалих тварин і "живих" роботів стали культовими. Тож саме їм судилося змінити бачення цього світу, який щоразу пропонує нові моделі існування.

"Володар Світла", Роджер Желязни

(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019)

Автор цього роману – один з культових письменників-фантастів ХХ століття. З-під його пера вийшло 50 романів та 150 оповідань, але саме "Володаря Світла" визнано найкращим, знаковим у доробку письменника. За сюжетом, коли Земля загинула, все змінилося. І люди проголосили себе богами. Екіпаж космічного корабля "Зоря Індії" прибуває на планету іншої зіркової системи, де панує незнайоме землянам життя. Майже всіх тубільців було винищено, і екіпаж "Зорі" проголосив себе новими богами цієї далекої планети.

Безсмертні, володарі безмежного технічного прогресу, вони мешкають в Місті Небесному, тоді як звичайні люди животіють у бідних середньовічних містах. Але серед богів знаходяться "прометеї", які прагнуть нести вогонь прогресу цим простим, небожественним істотам. Та кожен, хто намагатиметься це зробити, прогніває богів. І не врятується жоден. Окрім тих, хто залишається людиною…

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"Фантастичні звірі і де їх шукати", Джоан Роулінг

(К.: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2018)

Це химерне видання охоплює надзвичайний арсенал магічних істот, від Акромантули до Шрейка, разом із десятьма різними видами драконів – усі вони чудово зображені у яскравих кольорах винахідливою Олівією Ломенек Ґілл. Роки видатних пригод та досліджень магіозоолога Ньюта Скамандера принесли плідні результати, які прийшлись до вподоби науковцям і були із захопленням сприйняті відьмами та чарівниками, а також стали доступними для маґлів на початку цього сторіччя.

Завдяки яскраво ілюстрованому виданню читачі можуть вивчати магічну фауну п'яти континентів, не встаючи з власного зручного крісла. "Фантастичні звірі і де їх шукати" – це книга, яку мусять прочитати всі у Гоґвортсі! Нове видання містить повністю оновлений текст 2017 року, який містить шість нових звірів, котрих можна зустріти на теренах Північної Америки, а також нову передмову Дж. К. Ролінґ, написану від лиця Ньюта Скамандера.

"Ехопраксія", Пітер Воттс

(К.: Видавництво Жупанського, 2019)

Ця книжка належить до найвідомішого циклу "Вогнепад" всесвітньо відомого письменника, до якого також входять роман "Сліпобачення" та оповідання "Полковник" і "Комашині боги". За сюжетом, минуло вже достатньо часу, відколи із "Тезеєм", що вирушив на зустріч з таємничими прибульцями, втрачено зв'язок, і на Землі все тугіше затягується клубок нерозв'язних проблем, в якому переплелися найрізноманітніші сили – починаючи від звичайних людей і закінчуючи різними фракціями представників постлюдства.

Але несподівано сліди зниклого "Тезея" знаходять на довколасонячній орбіті – на велетенській енергетичній станції "Ікар", яка була провідником "Тезея" у пітьмі космосу і від якої водночас багато в чому залежить виживання земної цивілізації в сучасному її вигляді. Саме туди полетить експедиція, з доволі химерним екіпажем, серед членів якого лише одна справжня людина у сучасному її розумінні.

"Свій серед машин", Ієн Мак'юен

(К.: КМ-Букс, 2019)

За сюжетом цього роману, Велика Британія програла війну за Фолкленди. Марґарет Тетчер змагається за владу з Тоні Бенном. Сер Алан Тюринг, герой війни, досягає прориву в конструюванні штучного інтелекту. Отже, це – 1980-ті, але трохи не такі, до яких ми звикли. Чарлі, раптово розбагатілий нероба, кохає Міранду, розумну студентку, яка приховує свої секрети. Маючи зайві гроші, Чарлі купує Адама – першу модель штучної людини.

Разом із Мірандою вони конструюють його особистість, і нова людина, що постає, бездоганна майже в усьому – вродлива, сильна і розумна. Та коли між ними, майже неминуче, формується любовний трикутник, перед Чарлі та Мірандою постають непрості моральні дилеми, на які вони мусять знайти відповіді.

"Перезавантаження", Террі Тері

(К.: Книголав, 2018)

Автор цієї книжки, людина-космополіт Тері Террі працювала юристом, окулістом, займалася науковою діяльністю. Як зазначає письменниця, де б вона не мешкала, чим би не займалася, їй завжди подобалося грати словами. 2004 року Террі переїхала до Великобританії, заразом розпочавши творчу кар'єру.

Її дебютний роман "Перезавантаження" – психологічний трилер про світ, що у майбутньому опинився під владою несправедливості й тиранії – став справжнім хітом, бестселером, отримавши відразу кілька відзнак на Leeds Book Awards, книжковій премії, що відзначає твори для дітей і підлітків, переміг на Angus Book Award, North East Teen Book Award. А сама трилогія перекладена вже понад одинадцятьма мовами.

За сюжетом, 16-річна Кайла не пам'ятає свого минулого. Вона, як і тисячі інших людей, пережила так зване перезавантаження – її пам'ять стерто. Але щоночі дівчина бачить жахіття, привиди минулого, які спонукають її згадати щось важливе… Розплутуючи загадку свого життя, юна героїня навіть не здогадується, скільки попереду боротьби й небезпеки.

Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ

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