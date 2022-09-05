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За які медичні послуги не потрібно платити під час хірургічних операцій
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Попри війну, чимало українців чекають на планові та невідкладні хірургічні операції. І кожному важливо знати, які супутні медичні послуги є безкоштовними.
У Національній службі здоров'я України розповіли, які супутні медичні послуги у разі хірургічного лікування можуть бути безкоштовними. Щоправда, для цього потрібно звернутися до медичного закладу, який має договір із НСЗУ щодо пакетів "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" або "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня".
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Важливо! Дізнатися про контакти зручного для себе закладу можна за номером 16-77.
Війна – не привід відкладати турботу про здоров'я. Зараз, як і раніше, українці можуть зробити всі необхідні планові та ургентні операції безоплатно. За них заплатить Національна служба здоров'я України, – йдеться у повідомленні.
Що входить у у безкоштовну допомогу під час хірургічних операцій
- Первинний огляд, під час якого лікар визначає, що пацієнту потрібне перед операцією;
- Супутні аналізи та дослідження, зокрема крові та сечі, бактеріологічні, цитологічні дослідження;
- Інструментальні дослідження (ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген та інші);
- Анестезія та оперативне втручання також є безкоштовними;
- На всіх етапах надання допомоги пацієнта мають забезпечити ліками, наявність яких у конкретній лікарні можна перевірити на сайті;
- У разі потреби пацієнтам також надають безкоштовну інтенсивну терапію, а також післяопераційний догляд та допомогу;
- Під час проведення операцій у стаціонарі є безкоштовне харчування.
Якщо у пацієнта вимагають гроші за ці послуги, потрібно подавати скаргу керівнику медустанови та місцевому департаменту охорони, а якщо це не допомагає, то до НСЗУ листом на електронну пошту info@nszu.gov.ua.
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