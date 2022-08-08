У яких випадках варто викликати "швидку": майже третина хворих телефонують на 103 даремно

Чимало українців викликають "швидку" без вагомої на те причини. У Міністерстві охорони здоровʼя нагадали, в яких випадках варто дзвонити за номером 103.

Як пише пресслужба МОЗ України, лише за минулий тиждень до "швидкої" зателефонували 153 717 разів. При цьому бригада лікарів виїхала на виклик у 47% випадків. Річ у тому, що 26% дзвінків потребували лише телефонної консультації, а ще 7% були помилковими.

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Коли справді потрібно викликати швидку допомогу

Ускладнене дихання, задишка, відсутність дихання.

Ознаки масивної кровотечі.

Біль, відчуття стиснення в грудній клітині.

Втрата свідомості або її сплутаність.

Ознаки інсульту та інфаркту.

Інші стани, які загрожують життю та здоровʼю.

Разом з тим, висока температура НЕ є підставою для виклику бригади швидкої медичної допомоги.

Диспетчер відправить на виїзд "швидку" лише тоді, коли виявить для цього підстави. Якщо нагальної потреби немає, то буде надана консультація в телефонному режимі.

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