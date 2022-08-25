Базова аптечка: чи потрібно мати зеленку, перекис водню та йод

Кожен складає власну аптечку, покладаючись на власний досвід та проблеми зі здоров'ям. Але часто у ній можуть з'являтись далеко не ефективні препарати, які чомусь раніше вважались необхідними для кожного. Тому фахівці пояснили, яка користь від антисептиків, популярних ще у радянські часи.

Далеко не всі методи лікування досі залишаються актуальними та стають пережитком минулого. Це стосується і радянських міфів про здоров'я та медицину, які були далекими від доказовості. Тож експерти з проєкту Бережи себе вирішили провести перевірку аптечок та назвали зовсім недієві або малодієві антисептики, які були популярними в радянські часи і часто досі є в українців.

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Мало яка медицина має таку кількість мальовничих антисептиків, як медицина країн, що колись входили до СРСР. Тут тобі й діамантовий зелений, і синька синя-пресиня, і фукорцин буряковий, і йод дуже красивого кольору. І, звичайно ж, перекис водню – без кольору, але зі спецефектами. Спільно з фармацевтом Андрієм Чимбаром пояснюємо, чому мати цю веселу різнобарвну компанію – перекис водню, зеленку, фукорцин та йод – може бути зайвим, – пояснюють фахівці.

Виявилось що ефективність фукорцину та зеленки не перевірена, йод дійсно допомагає, але є гуманніші варіанти в сучасній медицині. Тим часом перекис водню перевершує у своїх властивостях навіть звичайна чиста вода.

А от те, що варто покласти в аптечку, – хлоргексидин. Цей антисептик прозорий, не завдає додаткового болю. Проте важливо звертати увагу на концентрацію: вона повинна бути хоча б 0.5-2%, залежно від лікувальної мети, – наголошують медики.

Детальніше про антисептики з радянських часів дізнавайтесь в інфографіці:

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