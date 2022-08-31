"За Ірпінь, який ти мучив": Бумбокс під час концерту у Празі розчулив до сліз – відео

Гурт Бумбокс виступив на благодійному концерті у столиці Чехії, викликавши суміш захвату та болю у шанувальників. Андрій Хливнюк настільки емоційно виконав один з сучасних хітів, що публіка не стримала сліз.

Відомий український музикант Андрій Хливнюк, який з перших днів війни долучився до лав ЗСУ, разом зі своїм гуртом "Бумбокс" 28 серпня провів благодійний концерт у Празі. Один з моментів виступу став вірусним у ТікТок, зібравши понад 710 тисяч переглядів та більше як 68 тисяч вподобань.

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Хливнюк під час концерту згадав рядки про Бучу, Ірпінь та знищені окупантами міста з пісні "Чути гімн" репера Skofka та "Допоможе ЗСУ" Qatoshi і Чико. А тоді неймовірно емоційно виконав приспів, змусивши весь зал вибухнути оплесками та вигуками.

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Також гурт поділився своїм виконанням "Ой у лузі червона калина" у Варшаві:

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