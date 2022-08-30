"Dai Boh": alyona alyona, Jerry Heil заспівали разом з представницею Литви на Євробаченні

Дивіться кліп на трек "Dai Boh", для зйомок якого українські виконавиці зустрілись з Монікою Лю, яка представляла Литву на Євробаченні 2022.

Артистки також презентували спільний мініальбом "Dai Boh", у якому звучать українські пісні польською, литовською та німецькою мовами.

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Весь цей час, бувши в Європі, ми побачили наскільки люди планети можуть бути єдиними. Наскільки можуть бути милосердними, добрими та щирими. Повірили в те, що, дійсно, ми зараз є свідками величезних світових змін, а наші діти будуть жити у доброму світлому та переповненому любов'ю світі", – розповідає Альона.

Слухайте пісню alyona alyona x Jerry Heil x Monika Liu – Dai Boh:

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