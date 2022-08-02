Ми обов'язково вистоїмо: SKOFKA випустив новий зворушливий трек "Чути гімн"

Репер SKOFKA презентував свіжий трек "Чути гімн" у пам'ять про друга, який загинув, захищаючи нашу країну від окупантів. Рекомендуємо послухати новинку та переглянути кліп.

Популярний український репер SKOFKA випустив нову болючу пісню "Чути гімн" про незламний український народ та всі міста, які постраждали від російських окупантів. Як розповідає Володимир Самолюк (справжнє ім'я SKOFKA), трек створено у пам'ять про його близького друга, який помер під час війни, пише Радіо MAXIMUM.

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Поки буде "чути гімн" в усіх містах України, доти і буде жити Україна! Наш народ вже показав себе і на що готовий, щоб захистити своє. Ми обов‘язково вистоїмо і переможемо, жаль тільки якими жертвами. Цей трек я присвятив своєму другу Коноводову Валентину Валентиновичу, другу з дитинства, який загинув, захищаючи нашу Україну. Вічна пам‘ять тобі, друже, вічно тебе будемо пам‘ятати. "За нами правда, значить вистоїмо ми ваші вистріли, за нами правда, а її ніяк не пристрелить", – наголосив репер.

SKOFKA – Чути гімн, дивіться кліп онлайн:

Текст пісні SKOFKA – Чути гімн:

В небі чистому чути грім

В небі свист, але чути гімн

В небі чистому мутний дим

Гори тріск, але чути гімн

(двічі)

За нами правда, значить

Вистоїм ми ваші вистріли

За нами правда, а її

Ніяк не пристрелить

За нами правда, значить

Визволим село ми за селом

За нами правда, значить

Ми з долин повиганяєм зло

Ну, а поки будем бить вас

За Азов і Бучу

За Дніпро і кручі

За Ірпінь, який ти мучив

За лани квітучі

За Херсон – землю родючу

За Донбас получиш

За Чернігів неминуче

За ліси дрімучі

За Хмельницького Богдана

За Франка Івана

І за Суми, і за храми

ЗСУ прийде за вами

І за ночі, і за ранки

За кожен тривожний ранок

За Харків і тюльпани

За Одесу маму

За Рівне і Здолбунів

За Полтаву, Львів і пулі

За Київ, Луцьк, за Вінницю

За Миколаїв дулі

За Чернівці, Черкаси

Тернопіль і Кривий Ріг

За Запоріжжя, і Житомир

І за Крим забудься – гріх

В небі чистому чути грім

В небі свист, але чути гімн

В небі чистому мутний дим

Гори тріск, але чути гімн

(двічі)

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