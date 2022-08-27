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Артем Пивоваров і Оля Полякова випустили нову пісню "Тішся" на вірш Лесі Українки
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Артем Пивоваров та Оля Полякова презентували атмосферний кліп на пісню "Тішся", створену на основі відомого вірша Лесі Українки. Дивіться відео та дізнавайтесь текст далі.
Артем Пивоваров продовжує дивувати несподіваними дуетами з зірками у рамках свого проєкту "Твої вірші, мої ноти". Цього разу співак разом з Олею Поляковою переспівали поезію Лесі Українки, створивши емоційну композицію "Тішся", пише Радіо MAXIMUM.
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Хоч зірки і окремо знімали свої частини візуалізації, однак кліп вдався дуже атмосферним. Зазначимо, що Пивоваров поділився кадрами з гір у Словенії, а Полякова – на Дніпрі в Україні. Сам трек ж нагадує про те, як важливо не забувати про внутрішню дитину та дивитись на світ ширше.
У дитинстві ми багато мріємо, створюючи в уяві безліч сценаріїв нашого життя. У дорослому віці ми теж маємо пам'ятати, що самі є творцями свого майбутнього. І що б не сталося, завжди можна почати все спочатку. Цю ідею відображено у відео. Мольберти з пустими полотнами – символ нового старту та нових можливостей. Взявши в руки фарби, ми можемо намалювати що завгодно, тож наскільки яскравим та різнобарвним буде наше життя – залежить від нас самих. Зараз ми так само створюємо нову картину майбутнього українського народу. Квіти, що розпускаються на полотнах, символізують розквіт нації, початок нової прекрасної історії, – йдеться в описі.
Сам Артем Пивоваров наголошує, що "Як би важко не було, не припиняємо мріяти, не обмежуючи політ своїх думок". І саме таку внутрішню свободу потрібно зберегти та передати наступним поколінням українців.
З приходом війни наші діти налякані, назавжди травмовані, ми окутані страхом за їх життя. Саме через цю пісню “Тішся” ми з Артемом звертаємося до дітей і дорослих словами Лесі Українки про те, що не потрібно забувати радіти кожній миті дитинства, мріяти і бути вільними у своїх думках та прагненнях, – додала Оля Полякова.
Артем Пивоваров і Оля Полякова – Тішся, дивіться кліп онлайн:
Артем Пивоваров і Оля Полякова – Тішся, текст пісні:
Тішся ти, дитино!
Тішся ти, маленька!
Поки думка твоя
Літає легенька
Тішся ти, дитино!
Тішся ти, маленька!
Мрія хай полине,
Вільно!
Хай вона, хай літа!
Мрія полине із думкою вкупці
Геть у далекі-далекі світа, –
Крил не втинай сизокрилій голубці,
Хай вона вільно літа!
Хай же та мрія із думкою вкупці
Лине і лине в незнані світа, –
Крил не втинай сизокрилій голубці,
Хай вона вільно літа!
Хай вона, хай літа!
Тішся ти, дитино!
Тішся ти, маленька!
Поки думка твоя
Літає легенька
Тішся ти, дитино!
Тішся ти, маленька!
Мрія хай полине,
Вільно!
Хай вона, хай літа!
У далекії світа,
Хай вона і вільно літа!
У далекії світа,
Хай вона літа, літа, літає!
У далекії світа,
Хай вона і вільно літа!
У далекії світа…
Тішся…
Тішся…
Тішся…
Мрія хай полине…
Хай вона, хай літа!
Тішся ти, дитино!
Тішся ти, маленька!
Поки думка твоя
Літає легенька
Тішся ти, дитино!
Тішся ти, маленька!
Мрія хай полине,
Вільно!
Хай вона, хай літа!
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