З Польщі в Україну: Ryanair запускає нові рейси

Ірландський лоукостер Ryanair планує в 2019 році істотно розширити свою присутність на ринку Польщі.

Ryanair запустить з шести польських аеропортів 17 нових рейсів, вісім з яких – в Київ і Львів.

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За даними авіаперевізника, зокрема, з Варшави планується чотири нові рейси (Амман, Київ, Львів, Марсель); з Бидгоща – два (Глазго і Київ); з Кракова – п'ять (Амман, Бордо, Гамбург, Київ, Львів); з Познані – три (Корк, Київ, Стокгольм); з Вроцлава – один (Київ). Також в Ryanair повідомили про намір в наступному році розмістити на своїх польських базах у Варшаві (Модлін) і Кракові по одному літаку.

Нагадаємо, 3 вересня в міжнародному аеропорту Бориспіль відбувся запуск першого рейсу ірландського лоукост-перевізника Ryanair за маршрутом Київ-Бориспіль – Берлін-Шенефельд. Літак Boeing 737-800 може вмістити до 190 пасажирів, і з Києва він вилетів заповненим на 100%.

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