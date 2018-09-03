Ryanair запустив перший рейс з України

Ryanair пропонує також польоти з Києва в шість міст Польщі / How2Go

Найбільший європейський бюджетний авіаперевізник Ryanair запустив перший рейс з України за маршрутом Берлін – Київ – Берлін (Шенефельд).

Як розповів головний виконавчий директор Ryanair з продажу та маркетингу Денис Барабаса, перший рейс, що прибув з Берліна, був заповнений на 95%. У зворотному напрямку вирушив зі 100%-вим завантаженням.

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За цим маршрутом авіакомпанія буде здійснювати чотири рейси на тиждень. Також Ryanair пропонує польоти з Києва в шість міст Польщі, по одному напрямку в Німеччину, Іспанію, Литву, Словаччину, Великобританію і Швецію, а також по два напрямки зі Львова до Німеччини і Польщі, один – до Великобританії.

Нагадаємо, цієї весни аеропорти Бориспіль і Львів підписали договори з лоукостером Ryanair про початок польотів в Україну. Компанія вже почала продаж квитків на українські рейси.

Нещодавно бюджетна авіакомпанія Ryanair змінює правила перевезення багажу. Дізнайтесь, що зміниться та як це вплине на подорожі.

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