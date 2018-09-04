Відпочинок на морі: чому варто поїхати на Крит

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести відпустку на острові Крит. В щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Крит – це не просто один з грецьких островів. Це фактично держава в державі зі своєю власною історією, фольклором і традиціями. І якщо Греція по праву вважається колискою Європейської цивілізації, то Крит з його мінойською культурою – це колиска грецької цивілізації.

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Національний парк Білі Гори

Найпопулярніше похідне місце на Криті – Національний парк Білі Гори – влітку приймає понад 1000 відвідувачів на день. Ця ущелина – найдовша в Європі. Дорога починається крутим кам'янистим спадом, який тягнеться на 11 миль, і закінчується видом на Лівійське море. Похід в середньому займає шість годин. В дорозі можна помилуватися на перстрий килим польових квітів, диких кіз і кам'яні стіни ущелини, які в деяких місцях звужуються так, що стежка стає непристойно вузькою.

Похід у Білі Гори в середньому займає шість годин / The Natural Adventure Company

Озеро Вулісмені

Колись прісноводне, а нині поєднане з морем, це майже ідеально кругле озеро оточене міфами і легендами. Якщо вірити їм, у Вулісмені плескалися Афіна з Артемідою, а простим смертним це недоступно, оскільки озеро не має дна. Частка істини в цьому є: глибина в центрі озера аж 64 метрів, що непропорційно, з огляду на його діаметр у 137 метрів. На дні озера – справжнє кладовище німецької зброї, скинутої туди місцевими жителями після відходу фашистів з Криту.

Глибина в центрі озера Вулісмені аж 64 метрів / Pinterest

Акваріум Aquaworld

Акваріум-тераріум Aquaworld – це єдиний в своєму роді акваріум. Власники Джон і Джудіт доброї душі люди, приймають в свій тераріум всіх покинутих власниками рептилій і мешканців вод. Вони зробили з притулку акваріум, який відвідують туристи, що дозволяє їм отримати невеликі кошти на утримання тварин.

Акваріум-тераріум Aquaworld – це єдиний в своєму роді акваріум / Trover

Ресторан "Пігаді"

Цей дивовижний ресторан був відкритий в 2003 році у старовинній венеціанській будівлі XVI століття. Барвистий інтер'єр створює романтичну атмосферу. Також тут дуже вишукана кухня Середземномор'я під чуйним керівництвом господаря і шеф-кухаря Харіса Павлакіса. Згідно з міжнародним туристичним путівником "Раф Гайд" ресторан входить в десятку найкращих ресторанів Криту. Варто спробувати тушковані баклажани з сиром фета, долму, муссакі, маринованих равликів.

Ресторан входить в десятку найкращих ресторанів Криту / Thomas Cook Airlines Blog

Пляж Матала

В області Іракліон знаходиться невелике село і однойменний пляж Матала, який протягом декількох десятиліть незмінно привертає безліч туристів. Все почалося в 60-х роках, коли світ охопила епідемія хіпі. З невідомої причини, саме пляж Матала знайшов велику популярність серед цієї культури.

Матала протягом декількох десятиліть незмінно привертає безліч туристів / Super Cool Beaches

Залив Мірабелло

Залив Мірабелло знаходиться в східній частині Криту, венеціанцями був названий "затокою з прекрасним видом". Тут були знайдені сліди видобутку міді ще в III тисячолітті до н.е. У наш час затока є популярним туристичним місцем з чудовими пляжами і мальовничою природою.

Тут були знайдені сліди видобутку міді ще в III тисячолітті до н.е. / Mirabello Beach & Village

Таверна "Апостоліс"

Ця неймовірна рибна таверна з 30-річною історією, яка знаходиться у старому Венеціанському порту, потішить вас не тільки чудовим видом на старовинну гавань, але і смачнючими стравами критської кухні. Вибирайте в меню найбільш незвичайні сорти риби, не прогадаєте. Старожили саме так і роблять.

Неймовірна рибна таверна з 30-річною історією / Discover Greece

Пляж Вай

Знаменитий пальмовий пляж, одна з головних визначних пам'яток національного парку Вай. Пляж розташований на східному краю острова Крит, і визнаний одним з найкрасивіших європейських курортів. В першу чергу пляж Вай знаменитий своїми пальмами, їх тут безліч. Вважається, що вони були посаджені ще фінікійцями.

Пляж Вай знаменитий своїми пальмами / Windows 10 SpotLight Images

Монастир Аркаді

Історія створення монастиря оповита таємницею, адже дата його заснування точно невідома, але є дві версії. За однією з версій монастир був побудований за часів імператора Східної Римської імперії Флавія Аркадія. Інші джерела стверджують, що будівництво монастиря почалося за візантійського імператора Іраклія I. Але до наших днів дійшла легенда, яка свідчить, що мандрівний монах Аркадіус, блукаючи по околицях, побачив щось блискуче на вершині пагорба. Він підійшов ближче і виявив ікону, оклад якої виблискував в гілках оливи. Чернець сприйняв це як знак і вирішив побудувати на цьому місці монастир.

Будівництво монастиря почалося за візантійського імператора Іраклія I / Pinterest

Лівійське море

Це море є частиною Середземного моря. Воно знаходиться між південним узбережжям Криту і Лівією. Від Лівії і пішла назва цього моря. Лівійське море аж ніяк не багате пляжами, як його північне узбережжя. Його берег порізаний безліччю невеликих відокремлених бухт, які ховаються в тіні стрімких скель. Оскільки, в основному, до таких бухт не прокладено автомобільних доріг, до них можна дістатися тільки подолавши непростий спуск по стежці або ж на човні.

Лівійське море аж ніяк не багате пляжами / Greece

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