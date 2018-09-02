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Як виглядає готель, прихований в печері

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Диво-готель розташований в живій печері - фото 1
Диво-готель розташований в живій печері / wprost

Цей незвичайний готель може вмістити до 8 гостей в підземному лабіринті сталагмітів і сталактитів.

Тут також є власний водоспад і навіть вертолітний майданчик зовні для тих, кому потрібно поспішати.

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Тепер, готель вартістю 1200 доларів на день продається, і той, хто його купує, може робити з ним все, що йому подобається. Супергерої і лиходії, без сумніву, будуть цікавитися купівлею, але якщо ви потребуєте невеличкої самотності, оточеної природою і цілою мережею печер, які ви можете досліджувати, ви можете почати пропонувати ціну з 2,5 мільйонів доларів...

"Розташований в живій печері, цей будиночок площею 557 кв. метрів пропонує всі сучасні зручності, зберігаючи при цьому природну печерну красу", – так власники описують своє унікальне майно.

Як виглядає готель, прихований в печері - фото 273760
Як виглядає готель, прихований в печері
Як виглядає готель, прихований в печері - фото 273761
Як виглядає готель, прихований в печері
Як виглядає готель, прихований в печері - фото 273763
Як виглядає готель, прихований в печері
Як виглядає готель, прихований в печері - фото 273759
Як виглядає готель, прихований в печері
Як виглядає готель, прихований в печері - фото 273758
Як виглядає готель, прихований в печері
Як виглядає готель, прихований в печері - фото 273756
Як виглядає готель, прихований в печері
Як виглядає готель, прихований в печері - фото 273754
Як виглядає готель, прихований в печері
Як виглядає готель, прихований в печері - фото 273753
Як виглядає готель, прихований в печері
Як виглядає готель, прихований в печері - фото 273752
Як виглядає готель, прихований в печері

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Джерело: wprost
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