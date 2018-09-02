Як виглядає готель, прихований в печері

Цей незвичайний готель може вмістити до 8 гостей в підземному лабіринті сталагмітів і сталактитів.

Тут також є власний водоспад і навіть вертолітний майданчик зовні для тих, кому потрібно поспішати.

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Тепер, готель вартістю 1200 доларів на день продається, і той, хто його купує, може робити з ним все, що йому подобається. Супергерої і лиходії, без сумніву, будуть цікавитися купівлею, але якщо ви потребуєте невеличкої самотності, оточеної природою і цілою мережею печер, які ви можете досліджувати, ви можете почати пропонувати ціну з 2,5 мільйонів доларів...

"Розташований в живій печері, цей будиночок площею 557 кв. метрів пропонує всі сучасні зручності, зберігаючи при цьому природну печерну красу", – так власники описують своє унікальне майно.

Як виглядає готель, прихований в печері

Як виглядає готель, прихований в печері

Як виглядає готель, прихований в печері

Як виглядає готель, прихований в печері

Як виглядає готель, прихований в печері

Як виглядає готель, прихований в печері

Як виглядає готель, прихований в печері

Як виглядає готель, прихований в печері

Як виглядає готель, прихований в печері

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