ЄВРОБАЧЕННЯ 2022 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал

Другий півфінал Євробачення у Турині 2022 починається сьогодні, 12 травня. У ньому за шанс виступити у фіналі поборються вже 18 країн. Дивіться онлайн-трансляцію другого півфіналу на Радіо MAXIMUM!

Щорічний пісенний конкурс Євробачення 2022 триває на арені Пала Альпітур у Турині (Італія), передає Радіо Maximum. Вже 20 травня у другому півфіналі зійдуться представників 18 країн, тільки 10 з яких зможуть пройти у фінал.

Серед конкурсантів на сцені з'являться талановиті зірки з таких країн: Сан-Марино, Чехія, Естонія, Кіпр, Молдова, Фінляндія, Ізраїль, Сербія, Грузія, Азербайджан, Ірландія, Мальта, Північна Македонія, Польща, Румунія, Чорногорія, Бельгія та Швеція.

ЄВРОБАЧЕННЯ 2022 – дивитися онлайн другий півфінал 12-05-2022

Порядок виступів учасників першого півфіналу Євробачення 2022:

1. The Rasmus — Jezebel (Фінляндія)

2. Michael Ben David — I.M (Ізраїль)

3. Konstrakta — In Corpore Sano (Сербія)

4. Nadir Rustamli — Fade To Black (Азербайджан)

5. Circus Mircus — Lock Me In (Грузія)

6. Emma Muscat — I Am What I Am (Мальта)

7. Achille Lauro — Stripper (Сан-Марино)

8. Sheldon Riley — Not The Same (Австралія)

9. Andromache — Ela (Кіпр)

10. Brooke — That’s Rich (Ірландія)

11. Andrea — Circles (Північна Македонія)

12. STEFAN — Hope (Естонія)

13. WRS — Llámame (Румунія)

14. Ochman — River (Польща)

15. Vladana — Breathe (Чорногорія)

16. érémie Makiese — Miss You (Бельгія)

17. Cornelia Jakobs — Hold Me Closer (Швеція)

18. We Are Domi — Lights Off (Чехія)

Нагадаємо, що фінал пройде вже 14 травня. Українці Kalush Orchestra також виступлять у ньому, адже зуміли зібрати вдосталь підтримки від глядачів під час першого півфіналу.

