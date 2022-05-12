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ЄВРОБАЧЕННЯ 2022 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал

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Пряма трансляція другого півфіналу Євробачення 2022 - фото 1
Пряма трансляція другого півфіналу Євробачення 2022 / Eurovisionworld

Другий півфінал Євробачення у Турині 2022 починається сьогодні, 12 травня. У ньому за шанс виступити у фіналі поборються вже 18 країн. Дивіться онлайн-трансляцію другого півфіналу на Радіо MAXIMUM!

Щорічний пісенний конкурс Євробачення 2022 триває на арені Пала Альпітур у Турині (Італія), передає Радіо Maximum. Вже 20 травня у другому півфіналі зійдуться представників 18 країн, тільки 10 з яких зможуть пройти у фінал.

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Серед конкурсантів на сцені з'являться талановиті зірки з таких країн: Сан-Марино, Чехія, Естонія, Кіпр, Молдова, Фінляндія, Ізраїль, Сербія, Грузія, Азербайджан, Ірландія, Мальта, Північна Македонія, Польща, Румунія, Чорногорія, Бельгія та Швеція.

ЄВРОБАЧЕННЯ 2022 – дивитися онлайн другий півфінал 12-05-2022

Порядок виступів учасників першого півфіналу Євробачення 2022:

1. The Rasmus — Jezebel (Фінляндія)
2. Michael Ben David — I.M (Ізраїль)
3. Konstrakta — In Corpore Sano (Сербія)
4. Nadir Rustamli — Fade To Black (Азербайджан)
5. Circus Mircus — Lock Me In (Грузія)
6. Emma Muscat — I Am What I Am (Мальта)
7. Achille Lauro — Stripper (Сан-Марино)
8. Sheldon Riley — Not The Same (Австралія)
9. Andromache — Ela (Кіпр)
10. Brooke — That’s Rich (Ірландія)
11. Andrea — Circles (Північна Македонія)
12. STEFAN — Hope (Естонія)
13. WRS — Llámame (Румунія)
14. Ochman — River (Польща)
15. Vladana — Breathe (Чорногорія)
16. érémie Makiese — Miss You (Бельгія)
17. Cornelia Jakobs — Hold Me Closer (Швеція)
18. We Are Domi — Lights Off (Чехія)

Нагадаємо, що фінал пройде вже 14 травня. Українці Kalush Orchestra також виступлять у ньому, адже зуміли зібрати вдосталь підтримки від глядачів під час першого півфіналу.

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