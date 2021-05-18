Євробачення 2021: де дивитись перший півфінал, у якому виступлять GO_A

Перший півфінал Євробачення 2021 відбудеться вже 18 травня, тому розповідаємо, де українці зможуть його переглянути та як проголосувати. Саме сьогодні виступатиме гурт GO_A.

18 травня у Роттердамі пройде перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2021, на якому виступатиме представник України гурту Go_A з піснею SHUM під номером 15. Прямий ефір відбудеться о 22:00 і його можна буде побачити на різних платформах.

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Де дивитись Євробачення 2021:

Телебачення: телеканал UA: ПЕРШИЙ, де коментуватиме конкурс ведучий Тімур Мірошниченко.

Інтернет:

Як голосувати

Українці зможуть голосувати 18 травня за всіх учасників, окрім гурту Go_A. Під час прямого ефіру ведучі повідомлять, на який номер надсилати смс-повідомлення з цифрою країни, чий виступ найбільше сподобався.

Відзначимо, що півфінали Євробачення 2021 пройдуть 18 та 20 травня, а вже 22 травня можна буде оцінити фінал конкурсу.

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