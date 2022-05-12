Євробачення 2022: пісні всіх учасників другого півфіналу

Другий півфінал Євробачення пройде вже 12 травня у Турині, де на сцені зустрінуться представники 18 країн. Тому зібрали пісні всіх учасників 2 півфіналу, які позмагаються за право звучати у фіналі престижного музичного конкурсу.

Вже зовсім скоро на сцені в італійському місті Турин зійдуться представники 18 різних країн, щоб поборотись за своє місце у фіналі Євробачення 2022. Відзначимо, що український гурт Kalush Orchestra вже встиг підкорити серця глядачів у 1 півфіналі, пише Радіо MAXIMUM.

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Другий півфінал Євробачення 2022: всі пісні учасників

1. The Rasmus – Jezebel (Фінляндія)



2. Michael Ben David – I.M (Ізраїль)



3. Konstrakta – In Corpore Sano (Сербія)



4. Nadir Rustamli – Fade To Black (Азербайджан)



5. Circus Mircus – Lock Me In (Грузія)



6. Emma Muscat – I Am What I Am (Мальта)



7. Achille Lauro – Stripper (Сан-Марино)



8. Sheldon Riley – Not The Same (Австралія)



9. Andromache – Ela (Кіпр)



10. Brooke – That’s Rich (Ірландія)



11. Andrea – Circles (Північна Македонія)



12. STEFAN – Hope (Естонія)



13. WRS – Llámame (Румунія)



14. Ochman – River (Польща)



15. Vladana – Breathe (Чорногорія)



16. érémie Makiese – Miss You (Бельгія)



17. Cornelia Jakobs – Hold Me Closer (Швеція)



18. We Are Domi – Lights Off (Чехія)

Відзначимо, що фінал Євробачення 2022 пройде вже 14 травня.

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