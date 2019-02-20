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Нацвідбір на Євробачення 2019 Ліга Європи

Євробачення 2019: Вєрка Сердючка розповіла, що виступить в Ізраїлі

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Вєрка Сердючка буде запрошеним гостем Євробачення - фото 1
Вєрка Сердючка буде запрошеним гостем Євробачення / Life

Епатажна українська зірка Вєрка Сердючка виступить на пісенному конкурсі Євробачення 2019 в Тель-Авіві. Без паніки! Вона не буде представляти нашу країну в Ізраїлі, а поїде туди в ролі запрошеного гостя.

Традиційно на Євробаченні виступають всесвітньо відомі зірки. Кілька років тому на конкурсі співав Джастін Тімберлейк. Цьогоріч запрошеною зіркою буде наша українська Вєрка Сердючка.

І ще: Відео виступів усіх учасників відбору на Євробачення 2019

Відповідну заяву під час зйомки другого півфіналу зробив сам Андрій Данилко. Щоправда, поки не повідомляється, яку пісню Вєрка буде виконувати на головній сцені Євробачення 2019.

Вєрка Сердючка виступить на Євробаченні 2019 - фото 308845
Вєрка Сердючка виступить на Євробаченні 2019 / UkrMedia

Нагадаємо, що за можливість представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2019 борються шість учасників: гурти KAZKA, Brunettes Shoot Blondes, Freedom-jazz та YUKO, а також Maruv і дует ANNA MARIA. Хто ж поїде до Тель-Авіва, аби представити нашу країну, стане відомо 23 лютого під час прямого ефіру Нацвідбору.

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Джерело: Новий канал
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