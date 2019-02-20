Євробачення 2019: Вєрка Сердючка розповіла, що виступить в Ізраїлі

Епатажна українська зірка Вєрка Сердючка виступить на пісенному конкурсі Євробачення 2019 в Тель-Авіві. Без паніки! Вона не буде представляти нашу країну в Ізраїлі, а поїде туди в ролі запрошеного гостя.

Традиційно на Євробаченні виступають всесвітньо відомі зірки. Кілька років тому на конкурсі співав Джастін Тімберлейк. Цьогоріч запрошеною зіркою буде наша українська Вєрка Сердючка.

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Відповідну заяву під час зйомки другого півфіналу зробив сам Андрій Данилко. Щоправда, поки не повідомляється, яку пісню Вєрка буде виконувати на головній сцені Євробачення 2019.

Вєрка Сердючка виступить на Євробаченні 2019 / UkrMedia

Нагадаємо, що за можливість представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2019 борються шість учасників: гурти KAZKA, Brunettes Shoot Blondes, Freedom-jazz та YUKO, а також Maruv і дует ANNA MARIA. Хто ж поїде до Тель-Авіва, аби представити нашу країну, стане відомо 23 лютого під час прямого ефіру Нацвідбору.

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