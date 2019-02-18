Жан Беленюк напрошується у балет MARUV: кумедне відео насмішило мережу

У соцмережі Instagram з'явилося кумедне відео, на якому Жан Беленюк танцює у стилі співачки MARUV. Дивіться відео!

Спортсмен Жан Беленюк вирішив потрапити до шоу-балету співачки MARUV.

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На своїй сторінці в мережі Instagram олімпійський срібний призер виклав кумедне відео, на якому вигинається та повторює танцювальні рухи.

Поки виконавці намагаються пройти відбір на Євробачення 2019, я хочу потрапити у балет MARUV, – написав Жан Беленюк.

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