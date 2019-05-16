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Євробачення 2019: стало відомо, чи виступить Мадонна у фіналі

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Мадонна виступить у фіналі Євробачення 2019 - фото 1
Мадонна виступить у фіналі Євробачення 2019 / gettyimages

Під час фіналу пісенного конкурсу Євробачення 2019, який відбудеться 18 травня, на головну сцену у Тель-Авіві вийде співачка Мадонна. Крім того, стало відомо, які композиції виконає поп-діва.

Про те, що Мадонна має виступити на пісенному конкурсі Євробачення-2019 ширилися чутки вже кілька місяців. Раніше в мережі обговорювали шалений гонорар, який отримає співачка, а також припускали, що ж вона виконає у фіналі конкурсу.

Дивіться також: ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал 16 травня

Тепер же надійшла офіційна інформація про те, що Мадонна таки вийде на головну сцену Євробачення. Крім того, стало відомо, що вона виконає свій хіт 1989 року - "Like A Prayer". Також разом із американським репером Quavo вона заспіває новий сингл "Future".

Нагадаємо, що на днях виконавиця поділилася відео з репетиції виступу на Євробаченні.

Читайте також: До побачення, Євробачення: чому Україна пропустить конкурс і в 2020-му

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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