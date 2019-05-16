Євробачення 2019: стало відомо, чи виступить Мадонна у фіналі

Під час фіналу пісенного конкурсу Євробачення 2019, який відбудеться 18 травня, на головну сцену у Тель-Авіві вийде співачка Мадонна. Крім того, стало відомо, які композиції виконає поп-діва.

Про те, що Мадонна має виступити на пісенному конкурсі Євробачення-2019 ширилися чутки вже кілька місяців. Раніше в мережі обговорювали шалений гонорар, який отримає співачка, а також припускали, що ж вона виконає у фіналі конкурсу.

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Тепер же надійшла офіційна інформація про те, що Мадонна таки вийде на головну сцену Євробачення. Крім того, стало відомо, що вона виконає свій хіт 1989 року - "Like A Prayer". Також разом із американським репером Quavo вона заспіває новий сингл "Future".

Нагадаємо, що на днях виконавиця поділилася відео з репетиції виступу на Євробаченні.

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