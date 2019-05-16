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ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал 16 травня

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Нетта Барзілай - переможниця Євробачення 2018 - фото 1
Нетта Барзілай - переможниця Євробачення 2018 / gettyimages

Другий півфінал Євробачення в Тель-Авіві 2019 відбудеться сьогодні, 16 травня. Онлайн трансляція конкурсу стартує о 22:00: дивіться грандіозне шоу та вболівайте за своїх фаворитів на Радіо МАКСИМУМ!

Щорічний пісенний конкурс Євробачення 2019 пройде в ізраїльському Тель-Авіві у виставковому центрі Ізраїльський центр ярмарків.

І ще: Євробачення 2019: слухати онлайн пісні всіх учасників конкурсу

У 2019 році на Євробаченні змагатиметься 41 учасник. Туреччина, Боснія і Герцеговина, Словаччина, Болгарія, а також Україна вирішили не брати участі у конкурсі. Зокрема Україна не відправила представника на Євробачення через скандал зі співачкою MARUV.

У другому півфіналі виступлять представники 18 країн: Вірменія, Ірландія, Молдова, Швейцарія, Латвія, Румунія, Данія, Швеція, Австрія, Хорватія, Мальта, Литва, Росія, Албанія, Норвегія, Нідерланди, Північна Македонія, Азербайджан.

ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 – дивитися онлайн півфінал 16-05-2019:

Порядок виступів учасників другого півфіналу Євробачення 2019:

  1. Вірменія
  2. Ірландія
  3. Молдова
  4. Швейцарія
  5. Латвія
  6. Румунія
  7. Данія
  8. Швеція
  9. Австрія
  10. Хорватія
  11. Мальта
  12. Литва
  13. Росія
  14. Албанія
  15. Норвегія
  16. Нідерланди
  17. Північна Македонія
  18. Азербайджан

Читайте також: До побачення, Євробачення: чому Україна пропустить конкурс і в 2020-му

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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