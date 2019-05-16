ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал 16 травня

Другий півфінал Євробачення в Тель-Авіві 2019 відбудеться сьогодні, 16 травня. Онлайн трансляція конкурсу стартує о 22:00: дивіться грандіозне шоу та вболівайте за своїх фаворитів на Радіо МАКСИМУМ!

Щорічний пісенний конкурс Євробачення 2019 пройде в ізраїльському Тель-Авіві у виставковому центрі Ізраїльський центр ярмарків.

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У 2019 році на Євробаченні змагатиметься 41 учасник. Туреччина, Боснія і Герцеговина, Словаччина, Болгарія, а також Україна вирішили не брати участі у конкурсі. Зокрема Україна не відправила представника на Євробачення через скандал зі співачкою MARUV.

У другому півфіналі виступлять представники 18 країн: Вірменія, Ірландія, Молдова, Швейцарія, Латвія, Румунія, Данія, Швеція, Австрія, Хорватія, Мальта, Литва, Росія, Албанія, Норвегія, Нідерланди, Північна Македонія, Азербайджан.

ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 – дивитися онлайн півфінал 16-05-2019:

Порядок виступів учасників другого півфіналу Євробачення 2019:

Вірменія Ірландія Молдова Швейцарія Латвія Румунія Данія Швеція Австрія Хорватія Мальта Литва Росія Албанія Норвегія Нідерланди Північна Македонія Азербайджан

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