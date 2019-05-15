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Євробачення 2019: Мадонна показала, як готується до виступу

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Мадонна - фото 1
Мадонна / instagram

Популярна поп-виконавиця Мадонна напередодні ввечері прибула в Ізраїль – країну, яка в цьому році приймає міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2019. Співачка прилетіла раніше, щоб підготуватися до свого виступу у фіналі шоу.

Мадонна прилетіла з Лондона на приватному літаку ізраїльського бізнесмена і мільярдера Сілва Адамса, який, за даними ЗМІ, і профінансував появу поп-королеви на сцені конкурсу.

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"Євробачення – це найбільший у світі конкурс вокалістів, але в Північній Америці про нього практично нічого не відомо. Моя ідея привезти Мадонну має на меті досягти кілька цілей. Я хочу, щоб це було найбільш рейтингове Євробачення. Тель-Авів та Ізраїль в центрі уваги, і для мене важливо, щоб люди включилися", – говорив Адамс раніше.

Відразу ж після прильоту співачка почала репетиції свого номера для Євробачення 2019. У середу вона опублікувала у своєму Instagram короткі відео підготовки до виступу, а також фотографії деталей її сценічного костюма.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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