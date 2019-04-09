Євробачення 2019: співачка Мадонна таки виступить на пісенному конкурсі

Співачка Мадонна виступить на пісенному конкурсі Євробачення-2019, який пройде у Тель-Авіві. Цю інформацію вже підтвердив Європейський мовник.

Повідомляється, що Мадонна виконає у фіналі дві свої композиції. Одна з них буде відомим хітом, а друга – прем'єрою.

І ще: Олег Скрипка хоче заборонити Євробачення, і ось чому

Передбачається, що у новій пісні будуть якість політичні заяви: саме через це виступ Мадонни на Євробаченні був під питанням.

Ходять чутки, що виступ співачки у фіналі конкурсу обійшлась у мільйон доларів США. Її виступ оплачує ізраїльський бізнесмен Сільван Адамс.

Нагадаємо, що цього року Євробачення пройде з 14 по 18 травня. У результаті Національного відбору нашу країну мала представляти співачка MARUV, але вона відмовилася підписувати контракт. Решта претендентів відмовилися, тому Україну на Євробаченні-2019 не представить ніхто.

Читайте також: MARUV – Siren Song: вийшов еротичний кліп на переможну пісню Нацвідбору