MARUV не їде на Євробачення 2019: офіційна заява

Переможниця Нацвідбору MARUV не поїде на Євробачення 2019 до Тель-Авіва, аби представити Україну на пісенному конкурсі. Дізнайтесь, чому було ухвалене таке рішення!

Співачка MARUV не поїде на Євробачення-2019. Відповідна інформація з'явилася на сайті суспільного мовника. Причиною такого рішення є той факт, що співачка та Національна телекомпанія України не дійшли згоди щодо участі в конкурсі через низку причин.

Тут більше: MARUV зробила важливу заяву про гастролі в Росії і Євробачення

"У виконавця, який представлятиме Україну на міжнародній арені, також є зобов'язання: після підписання договору з НСТУ на час конкурсу виконавець стає культурним амбасадором України та доносить не лише власну музику, але також стає виразником думки українського суспільства у світі. Після проведених перемовин НСТУ та співачка MARUV не знайшли спільного рішення щодо місії представника України на міжнародному пісенному конкурсі", – йдеться у заяві суспільного мовника.

Голова правління НСТУ Зураб Аласанія у своєму Facebook також пояснив ситуацію, що склалася. Він наголосив на тому, що цьогорічний Нацвідбір пройшов з низкою скандалів, а також отримав політичне забарвлення. Задля того, щоб не відбувся розкол суспільства, було прийнято рішення не відправляти співачку MARUV, яка активно гастролює до країни-агресора, на Євробачення 2019.

"Саме для уникнення надмірної політизації конкурсу (що є й вимогою Євробачення) НСТУ прописало в Угоді умови (для всіх учасників), що сприяли б врегулюванню цього болючого питання. Зокрема: відмову представника України на міжнародному конкурсі від гастролей у рф (три місяці після конкурсу). А також уважного ставлення щодо публічних висловлювань виконавця відносно територіальної цілісності України, або будь яких висловлювань, які можуть зашкодити Україні на міжнародному рівні (решта умов, щодо прав, приміром – це стандартні умови володаря конкурсу, Європейської Спілки Мовників)... Але... Не всі гарні українські виконавці готові бути гарними культурними дипломатами", – додав Зураб.

Уже 26 лютого відбудуться перемовини з наступним кандидатом, який представлятиме Україну в Тель-Авіві. Ймовірно, ним стане Freddom Jazz, який посів друге місце в Нацвідборі.

Читайте також: KAZKA вперше прокоментувала фінал Нацвідбору на Євробачення 2019