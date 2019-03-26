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Олег Скрипка хоче заборонити Євробачення, і ось чому

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Слава Дьомін та Олег Скрипка - фото 1
Слава Дьомін та Олег Скрипка

Відомий український співак та незмінний лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка відповів на актуальні запитання в програмі "Слава+".

Зокрема, Олег Скрипка заявив, що хотів би заборонити пісенний конкурс Євробачення в Україні. Саме це було б першим законом лідера ВВ, якщо б він став "культурним диктатором".

Всю жлоб-культуру просто заборонити. Як наприклад, ГМО. Воно ж заборонено, тому що воно псує здоров'я. І все, що псує здоров'я, нації треба просто заборонити, – підкреслив артист.

На зауваження ведучого, що людям подобається Євробачення, Олег Скрипка парирував, що, окрім цього, людям подобаються наркотики, порнографія та дитяча порнографія, але це все заборонено. "Коли людина культурно вбивається – то це теж треба заборонити", – підсумував музикант.

За словами Скрипки, потрібно займатися культурним здоров'ям нації.

Більше цікавих деталей – у новому випуску "Слава+":

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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