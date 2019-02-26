Євробачення 2019: Сергій Притула розклав по поличках усі скандали Нацвідбору

Нацвідбір на Євробачення 2019 відзначився кількома гучними скандалами щодо учасників і самих журі конкурсу. Тому ведучий та шоумен Сергій Притула поділився власними враженням від відбору та претендентів представляти Україну на Євробаченні.

Сергій Притула, який вже кілька років поспіль проводить півфінали та фінали Національного відбору на Євробачення в Україні, традиційно, поділився враженнями та думками про всі виступи та скандали, які розгорілись за цей час. Відповідний допис з'явився на офіційній сторінці шоумена в соцмережі Facebook.

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Він наголосив, що все, що він написав, є тільки його думкою і ніяк не стосується редакційної політики каналів UA:ПЕРШИЙ та СТБ, які транслюють Нацвідбір.

Перший півфінал Нацвідбору на Євробачення

Сильний. Смачний. З хорошим представництвом чоловічого вокалу. Розкішні пісні від Letay і Бахроми. В рекламній паузі до мене підійшов Семен Горов, який був режисером постановником номеру Letay, і "подякував" за "таку високу оцінку його роботи". А я стібав номер Letay, бо він нагадував мені дипломну роботу випускників естрадно-циркового училища. Образився на мене чоловік. Не знаю чи тільки на мене. Може ще й на суддів, які розкритикували саме номер, а не пісню, і поставили низький бал, чи на глядачів, які поставили не надто вищий. Я б на місці митця ображався на себе за те, що номером зіпсував артисту пісню. Але "то таке" (с) Мирон Маркевич.

У"Бахроми" була чудова пісня. Наспівую по нині день. Шкода, що соліст вирішив за прикладом MARUV погратись в "голубя мира" і почав розказувати про те, що "музика, как и любовь, не имеет границ", у відповідь на моє запитання про гастролі у РФ. Мій біль – невихід у фінал "ЦеШо". Такого Україна на відборі ще не бачила! Переконаний, що Європа це зацінила б! Чіткий образ, чіткий меседж, провокативний текст, агресивне "I hate you" з уст маленьких посіпак. У "ДахаБраха" і "Dakh Daughters" з’явився талановитий "молодший братик"! Чесно кажу, коли я побачив 6 балів від глядачів, я повірив, що з цією аудиторією ми досягнемо гідного представництва на Євробаченні! Фінал покаже, що я помилявся.

Другий півфінал Нацвідбору на Євробачення

Пішла "жара"! 5 балів від глядачів гурту KAZKA стали для останнього "холодним душем", як виявилось, 150 млн переглядів кліпу в YouTube взагалі нічого не гарантують. Анна-Марія беруть 7 балів від глядачів і ще не здогадуються, що на них чекає через тиждень. Freedom Jazz фантастично запалюють і стають одними з головних претендентів на перемогу у нацвідборі, а невихід виконавця Khayat до фіналу так і залишиться на совісті суддів.

Мій діалог із Khayat викликав хвилю обурення у частини глядацької аудиторії. Мовляв, мій тон спілкування із Адо був рагульським і що, мовляв, я виправдовую насильство над людьми, які вирізняються з-поміж сірого натовпу своїм зовнішнім виглядом. А конкретно мною було сказано: "якщо ви в метро їздите ось так, то я не дивуюсь, чому вас побили". В принципі, я закладав у цю фразу банальну констатацію стану справ у нашому суспільстві. Хтось побачив у цьому виправдання насильства. Хтось закинув, що я не засудив насильство.

Наголошую вкотре: ні до чого не закликав і насильство не виправдовую. Засуджувати не довелось, позаяк, Хаят розумний молодий чоловік і він чітко пояснив, чому виставив інформацію про своє побиття у соцмережі, додавати уже було нічого. Ряд представників ЛГБТ-спільноти вимагали від мене вибачитись перед Хаятом, звинуватили у гомофобії та нагородили таким синонімічним рядом епітетів, що виникло запитання, хто з нас більший рагуль. Звичайно, що я за словом у кишеню не поліз і ми смачно погиркались.

Дуже цікаво, що захищаючи Хаята від мене, ніхто з хейтерів не звернув увагу на заяву самого Хаята, який записав сторіз, у якому попросив відчепитися від мене і подякував за те, що я був ледь не єдиною людиною на Нацвідборі, яка поставилась до нього з повагою і від якої він отримав підтримку. Коротше, кожен бачить те, що хоче. Проте я свої висновки теж зробив. І про деяких людей, і про те, що надалі у висловлюваннях потрібно бути обачнішим, щоб не давати підґрунтя для неправильного трактування своїх слів.

Про Anna-Maria та Скрипіна

Далі на горизонті з’явився Скрипін. Роман провів інтерв’ю із Анна-Марія і багатьом, як і мені, відкрив очі на бекграунд дівчат у вигляді тата-судді і мами віце-прем'єра в окупаційному уряді Криму. На холєру дівчата добровільно лягли під каток Скрипіна – це для мене загадка. Те інтерв’ю нагадувало мені розмову Яніни Соколової з Настею Приходько – просто "побиття дитини". І все б нічого, якби Роман після цього, на куражі, не вирішив "полікувати" всіх навколо себе і не настрочив феєричний пост, в якому звинуватив і канал СТБ, і Джамалу, і мене у сліпоті та роботі на 5-ту колону!

Думаю, що Роману треба трішки ретельніше підбирати слова і краще зафіксувати корону на голові, бо вона може ненароком відлетіти. Корона. Не голова. Особисто я ще можу пережити словесний понос, який адресований на мою адресу. Ну про оту роботу на 5 колону, про те, що я на короткому повідку у Пінчука (я про ось цю залежність від Пінчука читаю вже кілька років і щось, курва, ні один мудак, який про це пише, не навів конкретного прикладу, де Пінчук втручається у мою роботу) і т.д.

Але коли Роман пише, цитую: "В мене немає питань до Манекена. Донецьк. Після слова на "Д" треба ставити крапку", то у мене виникає ряд запитань, які я з радістю поставлю при зустрічі. Як мінімум, щоб прояснити чи усіх донецьких Роман чеше під одну гребінку і яке відношення ця тирада має до моєї донецької дружини.

Про фінал Нацвідбору на Євробачення

Найважчий за усі 3 роки моєї роботи у Нацвідборі. Зі стиснутим горлом і з глибоким розчаруванням у пасивності нашого суспільства. Робота ведучого не передбачає максимально можливого висловлення суб’єктивної думки, але однозначно має віддзеркалювати суспільні запити до людей, які претендують на звання представника країни на міжнародній арені. І попри те, що конкурс Євробачення позиціонується, як аполітичний, ми щороку бачимо, які пристрасті вирують навколо нього саме у цьому контексті.



Чи може це не переможців грузинського нацвідбору не допускали до конкурсу з піснею "We don’t wanna put in" і вимагали змінити текст?!! Чи може не у нас "Гринджоли"з’явилися у нацвідборі за квотою Майдану? Чи може 3 роки тому заруба між Джамалою і Лазарєвим сприймалась виключно, як музичний батл?! Чи може дії політиків не впливають на подальше голосування громадян за представників тої чи іншої країни?!



Годі теревенити про те, що спорт і музика поза політикою! Вони не поза політикою Вони в епіцентрі. І, чорт забирай, це дійсно дуже важливо, хто представляє країну на конкурсах чи змаганнях. Попри відмінність думок у різних людей, ми усі, ті хто живе в Україні, ті, хто ідентифікує себе громадянами нашої країни, маємо мати спільний знаменник щодо таких питань, як: хто є для нас Росія? Чий Крим? Що відбувається на Донбасі?! Якщо треба ще раз розжувати для найбільш упоротих персонажів, які вже кілька днів засипають мене листами де розписують, який я ублюдок і "как ми в тєбє разочаровалісь", то мені не важко:

1. Росія – країна агресор.

2. Крим – це Україна.

3. На Донбасі – війна розв’язана Росією, а не громадянська війна, як її зручно трактують російські пропагандисти.

Все!

І якщо людина не може визнати один з цих пунктів, але збирається представляти нас на міжнародній арені, то вона ставить всю країну в дурне положення! Бо ми дійсно просимо міжнародну спільноту допомагати нам у боротьбі з російською агресією, вводити санкції, озброювати нашу армію, розвінчувати фейки і т.д., аж тут виходить якась дівчинка чи хлопчик і каже, що "нє всє же там плахіє люді, я нєсу музикай мір і об’єдіняю людєй"! Ви реально не розумієте, що таким чином ви легітимізуєте з нашого боку те, що нав’язує світу агресор?!!

Скандальних ANNA MARIA розгромили на Нацвідборі на Євробачення 2019

Хіппі несли музикою мир! І це мало конкретні прояви, на кшталт, маршу пацифістів у Вашингтоні з вимогою вивести війська з В’єтнаму! Після ваших виступів у Москвах, Пітєрах і Гєлєнжиках хто вийшов на Красну Площадь вимагати вивести війська з Донбасу?!!!! Якого біса ви підмінюєте поняття?! Заробляти гроші і закликати до миру – це не одне і те ж!!!

Чому мене мають розчулювати сльози дівчат з АннаМарія на сцені?! Бо їм шкода батьків, у яких можуть бути проблеми через те, що доньки скажуть, що Крим – це Україна?! А чому я маю переживати за колаборантів?! Батьки зробили свій вибір. Кров прапорщика Кокуріна і десятки тисяч зруйнованих доль на тій медалі "За возвращєніє Крима". Дуже непослідовна позиція у сестер. З одного боку і на Майдані виступали, і об'єктом критики з боку російських медіа були, і від контракту з російським брендом відмовились, бо одним з брендфейсів компанії був Охлобистін, і перед дітьми бійців АТО виступали, аж раптом у головний для себе момент повороту кар’єри дали "задню". Ніхто не вимагав гратися у Павліка Морозова і зректися батьків. Важливо було почути громадянську позицію до кінця! А не бути трішечки вагітним.

Про перемогу MARUV у Нацвідборі

Перемога Maruv – це тривожний дзвіночок. Це той випадок, коли активна меншість винесла ногами вперед пасивну більшість. Ніхто не забороняв людям проголосувати за Казку чи Фрідом Джаз. Але більшість була зайнята – строчила гнівні пости та коментарі у Фейсбук. А треба було строчити смс!

Про Руслана Квінту

Висловлювати претензії Руслану Квінті за те, що він набрав "неправильних" виконавців у Нацвідбір?! Ви серйозно? У Квінти було завдання вибрати 16 пісень, які можуть претендувати на представлення України на ЄБ. Він це зробив. СТБ передали увесь список виконавців на затвердження суспільному мовнику. І там сказали "ок"! А вже коли визначились учасники фіналу і запахло смаженим, чомусь усі дуже почали перейматися тим, що трапилось!

Потрібно заздалегідь встановлювати правила гри, а не вирішувати проблеми по мірі їх надходження! Бо, якби перед початком Національного відбору було чітко вказано, що артист, у якого в гастрольному графіку є концерти у РФ, не допускається до конкурсу, то зараз не треба було б ставити прихильників MARUV у дурне положення, бо вони старанно голосували за свою фаворитку, а тепер їх вибір ламають через коліно! І це не менш тривожний дзвіночок. Виявляється, що перемогти у Нацвідборі мало, треба ще підписати контракт з НСТУ, де є пункти, про які артисти не здогадувались, коли йшли на Нацвідбір.

Про ситуацію з MARUV і Джамалою

Поки цей текст писався, MARUV встигла відмовитись від виступу на Євробаченні. А потім спливла інформація про концерти Джамали у РФ. Ну все… приїхали. Тепер можете справедливо шмаляти в мене звинуваченнями у подвійних стандартах. А НСТУ тепер треба якось пояснити, чому MARUV, яка гастролює в Росії на ЄБ не їде, а Джамала спокійно виступила у 2016-му! Щось в мене руки опускаються… Журба.

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