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MARUV 8 березня

Опитування: Хто має поїхати на Євробачення 2019 замість MARUV?

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Хто поїде на Євробачення 2019 замість MARUV - фото 1
Хто поїде на Євробачення 2019 замість MARUV

Українська співачка MARUV, яка пройшла Нацвідбір та перемогла у ньому, не поїде на Євробачення. Хто має представляти Україну на міжнародному конкурсі в Тель-Авів замість MARUV?

Формальна причина такого повороту подій – співачка MARUV відмовилася підписувати договір з громадською телерадіокомпанією (НСТУ). Свою відмову вона пояснила на сторінці у Facebook: громадянка України, плачу податки і щиро люблю Україну. Але не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі на промо-акції наших політиків. Я музикант, а не бита на політичній арені".

Наразі ж найбільш імовірним кандидатом на те, щоб представляти Україну в Ізраїлі є колектив Freedom Jazz, який посів друге місце у Нацвідборі. Також не слід забувати і про гурт KAZKA, які здобули третє місце.

Читайте також: KAZKA вперше прокоментувала фінал Нацвідбору на Євробачення 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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