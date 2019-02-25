Опитування: Хто має поїхати на Євробачення 2019 замість MARUV?

Українська співачка MARUV, яка пройшла Нацвідбір та перемогла у ньому, не поїде на Євробачення. Хто має представляти Україну на міжнародному конкурсі в Тель-Авів замість MARUV?

Формальна причина такого повороту подій – співачка MARUV відмовилася підписувати договір з громадською телерадіокомпанією (НСТУ). Свою відмову вона пояснила на сторінці у Facebook: "Я – громадянка України, плачу податки і щиро люблю Україну. Але не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі на промо-акції наших політиків. Я – музикант, а не бита на політичній арені".

Наразі ж найбільш імовірним кандидатом на те, щоб представляти Україну в Ізраїлі є колектив Freedom Jazz, який посів друге місце у Нацвідборі. Також не слід забувати і про гурт KAZKA, які здобули третє місце.

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