На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Скандальних ANNA MARIA розгромили на Нацвідборі на Євробачення 2019
-
- 197
Сестри-близнючки ANNA MARIA оскандалилися напередодні фіналу Нацвідбору на Євробачення 2019, тож цього разу предметом обговорення суддів став не їхній номер, а їхня громадянська позиція.
Кілька днів тому Анна та Марія Опанасюк стали гостями програми журналіста Романа Скрипіна, де так і не змогли ствердно відповісти, чий же є Крим. Така позиція дівчат неабияк обурила користувачів мережі, через що вони влаштували їм справжній бойкот.
Це цікаво: KAZKA у фіналу відбору нарешті не провалила вокал
Сергій Притула не був би собою, якби не запитав під час фіналу Нацвідбору в Анни та Марії, на чиїй кар'єрі вони готові ставити хрест: на своїй, чи на материній. Зазначимо, що мама дівчат працює заступником голови так званої Ради міністрів Криму.
Дівчата відразу ж зазначили, що за минулий тиждень вони зіткнулися з активним обговоренням не так їхньої участі в Національному відборі, як того, ким є та чим займаються їхні батьки. Не обійшлося й без порівняння з Радянським Союзом. Учасниці зазначили, що за минулі дні відчули себе у 30-х роках минулого століття.
"Нас просто примушують відмовитися від наших батьків. Насправді, ми свій вибір зробили давно. Батьки зробили свій! І ми на нього вплинути не можемо. Але це все одно наші батьки. Яких ми любимо, яких ми поважаємо. І насправді, якщо б у нас постало питання: обрати конкурс або батьків, ми, як і будь-яка нормальна людина, обрали б батьків", – не без сліз зауважили дівчата.
Втім, Джамалу не зворушили ані дівочі сльози, ані їхні божіння, що вони люблять Україну. Вона перепитала дівчат, чи розуміють вони, що їдуть на конкурс, аби представити там цілу країну.
Як ви можете казати в інтерв'ю, що Крим – це наша Батьківщина? Є тільки одна відповідь на це питання: Крим – це Україна! Крим окуповано. Крим анексовано, і в нас йде війна. Все!, – надемоційно прокоментувала інтерв'ю Джамала.
Андрій Данилко зазначив, що ситуація дуже складна. Він висловив своє співчуття дівчатам, але додав, що замість виправдовувань, чим зараз займаються Анна та Марія, він просто взяв би і пішов.
Євген Філатов підрезюмував дуже коротко та влучно: "Вибачте, але це вчорашнє інтерв'ю – повна д*па для вас!".
У підсумку дівчата отримали 1 бал від суддів, а також 2 бали від глядачів, що зробило їх аутсайдерами фіналу Нацвідбору.
Тут більше: Онлайн-трансляція Нацвідбору на Євробачення 2019
-
16:44Футбольний клуб відіграв три голи за 12 хвилин: феєричне відео
-
16:26Камеру Nokia 9 PureView випробували в дії, і кадри вражають
-
16:15Злата Огневич шокувала мережу сміливим образом
-
15:56Зваблива ангел Victoria's Secret здивувала фото топлес (18+)
-
15:43ZTE представила ідеальний смартфон для селфі
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
15:36Як MARUV потрапила в Нацвідбір: СТБ відповів на всі питання про Євробачення 2019
-
15:29Король Лев: з'явився тизер нового мультфільму від Disney
-
15:17IKEA розробляє незвичайні фіранки
-
15:00Серіал Кріпосна – 1 і 2 серія: дивитись онлайн нову драму від СТБ
-
14:54Сучасний Робінзон: мільйонер вже 26 років живе на безлюдному острові
-
14:44Вперше за 35 років в ОАЕ помітили рідкісну тварину
-
14:28ТНМК – Мій Демон: дивитись новий оригінальний кліп гурту
-
14:14Здатність віджиматися може багато розповісти про здоров'я
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:56Три питання, які визначать твій рівень інтелекту
-
13:41Названа найпопулярніша красуня в Instagram
-
13:25Тіна Кароль потішила шанувальників чуттєвим знімком
-
13:15Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає
-
12:58Microsoft представила нову гарнітуру змішаної реальності
-
12:45Володимир Зеленський емоційно заступився за MARUV: відео
-
12:41Від цих продуктів варто відмовитися під час застуди
-
12:26Кияни обрали найкомфортніший район столиці
-
12:14Смачний перекус: ці продукти підіймають настрій
-
11:53У Бельгії презентували новий сучасний байк NXT Rage
-
15:36Як MARUV потрапила в Нацвідбір: СТБ відповів на всі питання про Євробачення 2019
-
13:56Три питання, які визначать твій рівень інтелекту
-
12:45Володимир Зеленський емоційно заступився за MARUV: відео
-
10:15Популярна музика для вдалого дня: плейлист нових пісень
-
08:47Євробачення 2019: Сергій Притула розклав по поличках усі скандали Нацвідбору
-
07:15Яку погоду очікувати 26 лютого в Україні: точний прогноз
- 25 лютого
-
23:43Кавоварки та рушники: предмети в домі, які швидко накопичують бактерії
-
21:40Біль у спині: 5 неочевидних причин появи болю
-
20:28Опитування: Хто має поїхати на Євробачення 2019 замість MARUV?
-
18:31MARUV не їде на Євробачення 2019: офіційна заява
-
16:30Оскар 2019: найкращий актор Рамі Малек двічі сконфузився на церемонії
-
12:50Анекдот дня: Як гуцули виграли суперечку в американців
-
12:13Кіт у китайському мішку: За і Проти покупки смартфонів на AliExpress
-
10:00Тест: Яка ти Леся?
-
08:55MARUV зробила важливу заяву про гастролі в Росії і Євробачення
-
07:12Гороскоп на цей тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для знаків Зодіаку
- 24 лютого
-
21:30Голос країни 9 сезон 6 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
19:26Вигорання на роботі: як розпізнати і повернутись до нормального життя
-
17:25Дівчина тижня: зваблива та відверта топ-модель Жозефін Скрівер (18+)
-
15:50Найприкольніші жарти Сергія Притули в фіналі Нацвідбору 2019
-
12:21Нова рок-музика тижня: свіжі пісні для фанатів альтернативи
-
10:21Хто така MARUV: біографія представниці України на Євробаченні 2019
-
08:15Викиньте це негайно: 5 речей, які не можна тримати вдома
- 23 лютого
-
22:37MARUV виграла Нацвідбір і поїде на Євробачення 2019 від України
-
22:12Нацвідбір на Євробачення 2019: результати голосування у фіналі