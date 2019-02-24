Скандальних ANNA MARIA розгромили на Нацвідборі на Євробачення 2019

Сестри-близнючки ANNA MARIA оскандалилися напередодні фіналу Нацвідбору на Євробачення 2019, тож цього разу предметом обговорення суддів став не їхній номер, а їхня громадянська позиція.

Кілька днів тому Анна та Марія Опанасюк стали гостями програми журналіста Романа Скрипіна, де так і не змогли ствердно відповісти, чий же є Крим. Така позиція дівчат неабияк обурила користувачів мережі, через що вони влаштували їм справжній бойкот.

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Сергій Притула не був би собою, якби не запитав під час фіналу Нацвідбору в Анни та Марії, на чиїй кар'єрі вони готові ставити хрест: на своїй, чи на материній. Зазначимо, що мама дівчат працює заступником голови так званої Ради міністрів Криму.

Дівчата відразу ж зазначили, що за минулий тиждень вони зіткнулися з активним обговоренням не так їхньої участі в Національному відборі, як того, ким є та чим займаються їхні батьки. Не обійшлося й без порівняння з Радянським Союзом. Учасниці зазначили, що за минулі дні відчули себе у 30-х роках минулого століття.

"Нас просто примушують відмовитися від наших батьків. Насправді, ми свій вибір зробили давно. Батьки зробили свій! І ми на нього вплинути не можемо. Але це все одно наші батьки. Яких ми любимо, яких ми поважаємо. І насправді, якщо б у нас постало питання: обрати конкурс або батьків, ми, як і будь-яка нормальна людина, обрали б батьків", – не без сліз зауважили дівчата.

Втім, Джамалу не зворушили ані дівочі сльози, ані їхні божіння, що вони люблять Україну. Вона перепитала дівчат, чи розуміють вони, що їдуть на конкурс, аби представити там цілу країну.

Як ви можете казати в інтерв'ю, що Крим – це наша Батьківщина? Є тільки одна відповідь на це питання: Крим – це Україна! Крим окуповано. Крим анексовано, і в нас йде війна. Все!, – надемоційно прокоментувала інтерв'ю Джамала.

Андрій Данилко зазначив, що ситуація дуже складна. Він висловив своє співчуття дівчатам, але додав, що замість виправдовувань, чим зараз займаються Анна та Марія, він просто взяв би і пішов.

Євген Філатов підрезюмував дуже коротко та влучно: "Вибачте, але це вчорашнє інтерв'ю – повна д*па для вас!".

У підсумку дівчата отримали 1 бал від суддів, а також 2 бали від глядачів, що зробило їх аутсайдерами фіналу Нацвідбору.

Тут більше: Онлайн-трансляція Нацвідбору на Євробачення 2019