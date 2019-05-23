Євробачення 2019: організатори назвали нову ТОП-5 учасників конкурсу

Організатори пісенного конкурсу Євробачення-2019 після низки обурених коментарів, які стосуються несправедливого підрахунку балів, переглянули результати. Після цього вони назвали нову ТОП-5 учасників. Дізнайтесь, що змінилося!

У заяві Європейської мовної спілки (EBU) йдеться про те, що рішення довелося прийняти після того, як було виявлено помилку під час нарахування балів у прямому ефірі.

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EBU може підтвердити, що в результаті стандартної практики перегляду ми виявили, що через людську помилку був використаний некоректний середній результат. На знак поваги до артистів і членів EBU ми хотіли б скоригувати фінальні результати відповідно до правил, – йдеться у публікації.

Зазначимо, що переможець Дункан Лоуренс з Нідерландів, опісля коригування результатів, втратив один бал, що аж ніяк не вплинуло на його позицію. Натомість представник Швеції перемістився з шостої сходинки на п'яту, посунувши учасників з Норвегії.

Такими є остаточні результати Євробачення-2019:

Нідерланди (498 балів) Італія (472 бали) Росія (370 балів) Швейцарія (364 бали) Швеція (334 бали) Норвегія (331 бал) Північна Македонія (305 балів) Азербайджан (302 бали) Австралія (284 бали) Ісландія (232 бали) Чехія (157 балів) Данія (120 балів) Кіпр (109 балів) Мальта (107 балів) Словенія (105 балів) Франція (105 балів) Албанія (90 балів) Сербія (89 балів) Сан-Марино (77 балів) Естонія (76 очок) Греція (74 бали) Іспанія (54 бали) Ізраїль (35 балів) Білорусь (31 бал) Німеччина (24 бали) Велика Британія (11 балів)

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