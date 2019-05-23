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Євробачення 2019: організатори назвали нову ТОП-5 учасників конкурсу
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Організатори пісенного конкурсу Євробачення-2019 після низки обурених коментарів, які стосуються несправедливого підрахунку балів, переглянули результати. Після цього вони назвали нову ТОП-5 учасників. Дізнайтесь, що змінилося!
У заяві Європейської мовної спілки (EBU) йдеться про те, що рішення довелося прийняти після того, як було виявлено помилку під час нарахування балів у прямому ефірі.
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EBU може підтвердити, що в результаті стандартної практики перегляду ми виявили, що через людську помилку був використаний некоректний середній результат. На знак поваги до артистів і членів EBU ми хотіли б скоригувати фінальні результати відповідно до правил, – йдеться у публікації.
Зазначимо, що переможець Дункан Лоуренс з Нідерландів, опісля коригування результатів, втратив один бал, що аж ніяк не вплинуло на його позицію. Натомість представник Швеції перемістився з шостої сходинки на п'яту, посунувши учасників з Норвегії.
Такими є остаточні результати Євробачення-2019:
- Нідерланди (498 балів)
- Італія (472 бали)
- Росія (370 балів)
- Швейцарія (364 бали)
- Швеція (334 бали)
- Норвегія (331 бал)
- Північна Македонія (305 балів)
- Азербайджан (302 бали)
- Австралія (284 бали)
- Ісландія (232 бали)
- Чехія (157 балів)
- Данія (120 балів)
- Кіпр (109 балів)
- Мальта (107 балів)
- Словенія (105 балів)
- Франція (105 балів)
- Албанія (90 балів)
- Сербія (89 балів)
- Сан-Марино (77 балів)
- Естонія (76 очок)
- Греція (74 бали)
- Іспанія (54 бали)
- Ізраїль (35 балів)
- Білорусь (31 бал)
- Німеччина (24 бали)
- Велика Британія (11 балів)
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