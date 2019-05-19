Сергій Лазарєв прокоментував своє фіаско на Євробаченні 2019

Російський виконавець Сергій Лазарєв, який за підсумками Євробачення 2019 посів третє місце, прокоментував результати пісенного конкурсу.

Представник Росії зазначив свою стабільність, натякаючи, що у 2016 році вже посідав третє місце в музичному конкурсі.

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"Я дуже сподіваюся, що ви отримали задоволення від Євробачення. Така стабільність вийшла у нас: вдруге – третє місце", – сказав Лазарєв.

Співак також додав, що вважає це хорошим результатом. Лазарєв зізнався, що у нього були дуже серйозні конкуренти, які представили різні пісні. Нагадаємо, Сергій Лазарєв вийшов на сцену під п'ятим номером, представивши композицію Scream.

Дивитись онлайн відео виступу Сергія Лазарєва у фіналі Євробачення 2019:

А перемогу в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2019 здобув Дункан Лоуренс з Нідерландів з піснею Arcade.

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