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Гра престолів Євробачення 2019 Дункан Лоуренс

Сергій Лазарєв прокоментував своє фіаско на Євробаченні 2019

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Сергій Лазарєв на Євробаченні - фото 1
Сергій Лазарєв на Євробаченні / eurovision

Російський виконавець Сергій Лазарєв, який за підсумками Євробачення 2019 посів третє місце, прокоментував результати пісенного конкурсу.

Представник Росії зазначив свою стабільність, натякаючи, що у 2016 році вже посідав третє місце в музичному конкурсі.

І ще: Фінал Євробачення 2019: результати голосування і таблиця оцінок

"Я дуже сподіваюся, що ви отримали задоволення від Євробачення. Така стабільність вийшла у нас: вдруге третє місце", – сказав Лазарєв.

Співак також додав, що вважає це хорошим результатом. Лазарєв зізнався, що у нього були дуже серйозні конкуренти, які представили різні пісні. Нагадаємо, Сергій Лазарєв вийшов на сцену під п'ятим номером, представивши композицію Scream.

Дивитись онлайн відео виступу Сергія Лазарєва у фіналі Євробачення 2019:

А перемогу в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2019 здобув Дункан Лоуренс з Нідерландів з піснею Arcade.

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Джерело: iz
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