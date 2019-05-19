Переможець Євробачення 2019: стало відомо, хто переміг у шоу

У фіналі Євробачення 2019, який відбувся у Тель-Авіві 18 травня, перемогли Нідерланди. Артист Дункан Лоуренс отримав найбільшу кількість балів. Дивіться відео переможного виступу!

Євробачення 2019 завершилося, тож ми нарешті дізналися, хто переміг. Так, за рішенням суддівського та глядацького голосування переможцем конкурсу став представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею "Arcade". Виконавець отримав 231 балів від національних журі і 261 бал від глядачів.

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Після оголошення результатів переможець Євробачення 2019 традиційно виконав свою пісню "на біс", а тріумфаторка минулого року Нетта Барзілай вручила йому символічний мікрофон.

Раніше в Євробачення перемагали такі представники Нідерландів: Коррі Броккен у 1957 році, Тедді Схолтен у 1959 році, Ленні Кюр у 1969 році, а також гурт Teach-in у 1975 році.

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