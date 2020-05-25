Женя Мазур – переможниця Від пацанки до панянки 4 сезон: біографія і фото

Популярне реаліті-шоу "Від пацанки до панянки 4" закінчилось. У фінальному 15 випуску стало відомо, хто переміг і отримав звання справжньої леді. До вашої уваги біографія Євгенії Мазур.

Протягом чотирьох місяців глядачі мали можливість спостерігати за змінами учасниць проєкту "Від пацанки до панянки 4". 15 випуск став вирішальним. У ньому стало відомо, хто з чотирьох фіналісток переміг, а кому не вдалося здобути омріяну перемогу. Учасниці змогли нарешті відректися звання #загублені, а також почати нове життя.

Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 15 випуск від 25-05-2020

За звання переможниці та грошовий приз у розмірі 100 тисяч гривень у фіналі боролися відразу четверо учасниць: Вікторія Альохіна, Анастасія Іваненко, Юлія Чигринець, а також Женя Мазур. Лише одна з них перемогла та отримала додаткову можливість кардинально змінити своє життя.

Дивіться також: Хто переміг у шоу Холостяк 2020

Євгенія Мазур – біографія учасниці Від пацанки до панянки

Прізвище : Мазур

: Мазур Вік : 19 років

: 19 років Місто: Вінниця

Женя пройшла тернистий шлях до участі у шоу. Ще у 15-річному віці вона уперше спробувала наркотики. Саме вони здаватимуться їй чи не єдиним порятунком від світу, що оточує Женю. З часом вона стала жорстокішою і холоднішою: кримінальне оточення навчило її добувати бажане за будь-яку ціну. Дівчина заробляла на ігрових автоматах, а також не гребувала грабунками.

У якийсь момент вона вирішила кардинально змінити своє життя. З цією метою вона прийшла до шоу "Від пацанки до панянки". Тут вона хотіла не лише позбутися наркотичної залежності, а й зробити щось для того, аби її майбутнє було іншим. На шляху до перемоги Женя приймала рішення покинути проєкт, аби врятувати одну з учасниць. Втім, викладачі скористувалися правом вето, аби повернути її. Це дало Євгенії поштовх боротися та докладати максимум зусиль для того, аби перемогти!

Фото Євгенії Мазур

Читайте також: Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен