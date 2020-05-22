Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Холостяк 10 сезон 12 випуск: дивитись онлайн ФІНАЛ, хто переміг у шоу 2020

  • 788
Фіналістки проєкту Холостяк 2020 - фото 1
Фіналістки проєкту Холостяк 2020

Фінал реаліті-шоу Холостяк 2020 настав! У 12 випуску головний герой 10 сезону, пілот Макс Михайлюк нарешті зробить вирішальний вибір. Дивіться онлайн, хто ж стане переможницею шоу – Дана чи Даша.

10 сезон проєкту Холостяк дійшов до завершення. У фіналі шоу за серце 34-річного героя боролись дві дівчини, але Макс Михайлюк мав обрати лише одну.

Холостяк 11 випуск 10 сезон – дивитися онлайн шоу СТБ від 22.05.2020

Три місяці Холостяк шукав на проєкті своє кохання серед 25 дівчат. У комусь йому довелося розчаруватися, а хтось підкорив його своєю наполегливістю. До фіналу дійшли дві фаворитки холостяка – Дана та Даша, і з кожною з них Макс Михайлюк встиг неймовірно зблизитися.

Макс захоче дізнатися, чи люблять його дівчата

Але перед тим, як прийняти остаточне рішення, Макс вирушить з кожною учасницею проєкту Холостяк 2020 на індивідуальне побачення. Разом з дівчатами Макс прогуляється сонячною Барселоною, влаштує кожній невеличкий сюрприз, після чого проведе з Даною та Дашею вечір тет-а-тет. Для прийняття остаточного рішення Максу необхідно знати, які почуття до нього мають дівчата.

Макс Михайлюк - фото 405773
Макс Михайлюк

І якщо Дана періодично говорила холостяку про свою закоханість, то Даша для Макса – закрита книга. Дівчина ще жодного разу не говорила йому слова любові, бо боялася, що Макс не відчуває до неї ті ж почуття. Пара вирушить на прогулянку, а потім зануриться в акваріум з… акулами. Однак наприкінці зустрічі щось піде не так, і вечір закінчиться, так і не встигнувши початися. Головний герой піде з фінального побачення. "Я піду і дам час тобі подумати", – підсумує Макс.

З Даною холостяк вирішить зануритися в справжню творчість. Побачення не мине без еротичної поезії дівчини, яка набуде нових барв і стане ще більш відвертою та особистою.

Дана і Даша – у кого з них закохався холостяк?

Фінальний вибір стане для Макса Михайлюка справжнім випробуванням. Обидві дівчини запали йому в душу, і до кожної з них у холостяка з'явилися почуття. Пристрасна Дана запам'яталася Максу своєю відвертістю та ініціативністю, а також творчим складом розуму. Але Данина любов до контролю лякає головного героя шоу, і він боїться, що поруч з нею не зможе бути вільним.

Даша – повна протилежність Дани. На першій вечірці дівчина вразила холостяка ніжним танцем, але опісля виявилася дуже закритою і боязкою особистістю. На початку це подобалося Максу, але пізніше він захотів більше відкритості з боку дівчини, адже саме з Дашею Макс розділив найчуттєвіші моменти на проєкті.

Холостяк 10 сезон 12 випуск: дивитись онлайн ФІНАЛ, хто переміг у шоу 2020 - фото 405778

У фіналі шоу "Холостяк" Макс Михайлюк подарував заповітну каблучку Даші Ульяновій.

Дивіться також: Від пацанки до панянки 4 сезон 14 випуск

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
  • 14 травня, 18:10
  • 4931
Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
  • 17 травня, 15:51
  • 229
Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
  • 17 травня, 19:20
  • 1634
Загрузка...
Новини