Холостяк 10 сезон 12 випуск: дивитись онлайн ФІНАЛ, хто переміг у шоу 2020

Фінал реаліті-шоу Холостяк 2020 настав! У 12 випуску головний герой 10 сезону, пілот Макс Михайлюк нарешті зробить вирішальний вибір. Дивіться онлайн, хто ж стане переможницею шоу – Дана чи Даша.

10 сезон проєкту Холостяк дійшов до завершення. У фіналі шоу за серце 34-річного героя боролись дві дівчини, але Макс Михайлюк мав обрати лише одну.

Холостяк 11 випуск 10 сезон – дивитися онлайн шоу СТБ від 22.05.2020

Три місяці Холостяк шукав на проєкті своє кохання серед 25 дівчат. У комусь йому довелося розчаруватися, а хтось підкорив його своєю наполегливістю. До фіналу дійшли дві фаворитки холостяка – Дана та Даша, і з кожною з них Макс Михайлюк встиг неймовірно зблизитися.

Макс захоче дізнатися, чи люблять його дівчата

Але перед тим, як прийняти остаточне рішення, Макс вирушить з кожною учасницею проєкту Холостяк 2020 на індивідуальне побачення. Разом з дівчатами Макс прогуляється сонячною Барселоною, влаштує кожній невеличкий сюрприз, після чого проведе з Даною та Дашею вечір тет-а-тет. Для прийняття остаточного рішення Максу необхідно знати, які почуття до нього мають дівчата.

Макс Михайлюк

І якщо Дана періодично говорила холостяку про свою закоханість, то Даша для Макса – закрита книга. Дівчина ще жодного разу не говорила йому слова любові, бо боялася, що Макс не відчуває до неї ті ж почуття. Пара вирушить на прогулянку, а потім зануриться в акваріум з… акулами. Однак наприкінці зустрічі щось піде не так, і вечір закінчиться, так і не встигнувши початися. Головний герой піде з фінального побачення. "Я піду і дам час тобі подумати", – підсумує Макс.

З Даною холостяк вирішить зануритися в справжню творчість. Побачення не мине без еротичної поезії дівчини, яка набуде нових барв і стане ще більш відвертою та особистою.

Дана і Даша – у кого з них закохався холостяк?

Фінальний вибір стане для Макса Михайлюка справжнім випробуванням. Обидві дівчини запали йому в душу, і до кожної з них у холостяка з'явилися почуття. Пристрасна Дана запам'яталася Максу своєю відвертістю та ініціативністю, а також творчим складом розуму. Але Данина любов до контролю лякає головного героя шоу, і він боїться, що поруч з нею не зможе бути вільним.

Даша – повна протилежність Дани. На першій вечірці дівчина вразила холостяка ніжним танцем, але опісля виявилася дуже закритою і боязкою особистістю. На початку це подобалося Максу, але пізніше він захотів більше відкритості з боку дівчини, адже саме з Дашею Макс розділив найчуттєвіші моменти на проєкті.

У фіналі шоу "Холостяк" Макс Михайлюк подарував заповітну каблучку Даші Ульяновій.

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