Від пацанки до панянки 4 сезон 15 випуск: дивитись онлайн, хто переміг у фіналі

Реаліті "Від пацанки до панянки 4" завершилось. У 15 випуску стало відомо, хто покинув шоу за крок до мрії, а хто – переміг. Дивіться онлайн напружений ФІНАЛ проєкту 2020!

Фіналу реаліті "Від пацанки до панянки" 4 сезон ми чекали чотири місяці! 15 випуск вирішив долю фіналісток і подарував кожній щасливий квиток у майбутнє. Дівчата відреклися від звання #загублених і пообіцяли собі більше ніколи не повертатися до колишнього життя, яке тягнуло їх на дно.

Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 15 випуск від 25-05-2020

Попри значний прогрес на проєкті, звання переможниці отримала лише одна фіналістка. Саме вона заслужила 100 тисяч гривень на втілення своєї заповітної мрії! А от з півфіналісток ледь не покинула проєкт за крок до своєї мрії, але її врятувало право вето.

Леді не сидять на шиї чоловіків, вони працюють

Після екзотичної та складної подорожі на загадковий острів Шрі-Ланка дівчата не мали вільної хвилини, щоб відпочити та набратися сил перед довгоочікуваним фіналом. Викладачі Школи леді приготували для них нові виклики. Один із яких – пошук роботи.

Фіналістки шоу

Після випускного балу учениці відправляться у вільне плавання та навчатимуться жити у швидкому темпі мегаполісу. А робота стане для них невіддільною частиною їхніх буднів. Щоб пацанкам було легше адаптуватися до нових реалій, дирекція провела майстер-клас із написання резюме та відправила їх на співбесіди.

Найважче випробування проєкту – відкрити серце для всієї країни

На випускному балі у програмі "Від пацанки до панянки" дівчата виконали останнє та найважче за весь сезон завдання – відкритися глядачам і щиро розповісти історію свого переродження. Сльози, усмішки, біль, розчарування та радість…

Женя "Батюшка" Мазур

Настя "Мівіна" Іваненко

Віка "Боксьорша" Альохіна

Юля "Бандитка" Чигринець

Емоції взяли верх не тільки над пацанками, а й над гостями, які прийшли підтримати дівчат.

До слова, Випускний бал відвідали й інші учениці Школи Леді 4 сезону "пацанок".

Хто ж став переможницею реаліті "Від пацанки до панянки" 2020, стане відомо після 21:00, ми одразу додамо цю інформацію!

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