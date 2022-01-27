Єдиний вітамін, який слід приймати додатково

Вітамін D та його користь — гучна тема відколи світ підкорила хвиля пандемії коронавірусу. Найшанованіші вчені говорять про те, що саме D-вітамін може зміцнити імунітет.

Якщо ви офісний працівник або багато часу проводите вдома, або у вас за вікном осінні холоди, то у вас вже може бути дефіцит вітаміну сонця. Особливо це стосується людей похилого віку, оскільки з віком наша шкіра втрачає можливість продукувати D-вітамін під сонячним промінням, пише fitomarket.

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Лікарі кажуть, що низький рівень вітаміну D може призвести до серйозних проблем, таких як розвиток діабету другого типу або серцево-судинні захворювання. Його дефіцит також пов'язують з раком молочної залози і навіть передчасною смертю.

Вітамін D є жиророзчинним, тому він краще всмоктується в розчиненому вигляді. Рекомендується приймати добавки з вітаміном D під час сніданку або вечері з тією їжею, яка містить найбільше жирів та олії – ця умова може збільшити абсорбцію на 50%! Прийняти добавку можна відразу після їжі.

Єдиний вітамін, який слід приймати додатково

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