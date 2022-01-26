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Науковці виявили несподівану властивість чайного гриба

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Чайний гриб чудово справляється з очищенням води - фото 1
Чайний гриб чудово справляється з очищенням води

Американські вчені створили біорозкладний знезаражуючий фільтр для води. Його основою, як ви вже зрозуміли, став чайний гриб, а також листи целюлози.

Таке поєднання виявилося ефективнішим за традиційні аналоги для очищення води. Про це розповідає видання Science Daily.

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Чим довше використовується звичайний фільтр, тим більше засмічуються його отвори, через які проходить вода. У них починають розмножуватися бактерії. Внаслідок цього утворюється плівка, небезпечна для здоров'я людини. Відмити фільтр не можна – мембрану доводиться міняти на нову.

Фільтр на основі чайного гриба засмічується повільніше. Живі бактеріальні мембрани не дозволяють потрапити у воду дрібним частинкам, які пройшли через звичайний фільтр. Тобто розробка вчених стійкіша до утворення небезпечної біоплівки.

Також біофільтр може самостійно "заліковувати" ушкодження, а в деяких випадках виробляти оцтову кислоту. Вона знищує шкідливі мікроби.

Науковці виявили несподівану властивість чайного гриба - фото 493908

Ефективність біофільтра підтвердили експерименти з очищення води з річки та водосховищ Монтани. Мембрани з чайного гриба впоралися із завданням на 19 – 40% краще за аналоги.

Звичайно ж, науковцям потрібно буде провести ще безліч досліджень, щоб довести або спростувати свою гіпотезу. Хай там як, але ми були б не проти такої альтернативи звичайним фільтрам для очищення води.

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