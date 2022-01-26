Як перестати заїдати стрес: 4 прості поради

Як не переїдати під час стресу / The BlackRabbit on Unsplash

Стресові ситуації часто змушують покладатись на доволі сумнівні джерела радості, серед яких не дуже корисна їжа. Як не погіршити ситуацію та не піддаватись спокусі переїсти смаколиків - читайте далі.

Не існує людей, у яких в житті не було б стресів, але далеко не всі вміють правильно переживати такі моменти. Хоч фахівці і рекомендують виділяти достатню кількість часу на сон, фізичну активність та правильний раціон, значно легше спокуситись на шкідливу їжу у такий період. Тому у телеграм-каналі Психологічна підтримка розповіли, як уникнути заїдання стресу.

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"Суворі обмеження їжі – додатковий стрес для організму. У боротьбі з емоційним заїданням та зайвими кілограмами допоможе усвідомлене ставлення до харчування та кілька лайфхаків", – йдеться у повідомленні.

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Як припинити заїдати стрес

Не купуйте шкідливу їжу. Коли нема спокус, то нема можливості їм піддатись. Краще купити фруктів та овочів замість солодощів.

Обережніше з алкоголем та кавою. Надавайте перевагу просто воді та чаю.

Вечір – небезпечний час. Часто саме у цей період трапляються "напади" переїдання, тому вигадайте собі заняття, якими можна заповнити час до сну після вечері з корисних продуктів.

Маленькі заохочення. Якщо ваша улюблена їжа шкідлива, то це не означає, що її зовсім треба викреслювати. Просто дозволяйте собі смаколики у невеликій кількості та не щодня. Солодке та жирне не має перевищувати 20% денного раціону.

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"Якщо спроби кардинально впоратися із заїданням стресу поки не увінчалися успіхом, постарайтеся оптимізувати раціон та додайте у своє життя фізичні навантаження", – радять фахівці.

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