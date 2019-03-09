Яку погоду очікувати в Україні 9 березня

Погода на сьогодні, 9 березня, в Україні

9 березня майже у всіх країні прогнозується суха та сонячна погода, однак у кількох областях пройдуть дощі. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 9 березня, у суботу, в Україні втримається тепла весняна погода. У всій областях буде сухо, окрім сходу та півдня, де вдень можливий дощ. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +11+13, а також послабне вітер.

У Києві 9 березня очікується тепла погода до +11+13, без істотних опадів.

Прогноз погоди на 9 березня у містах України:

Ужгород +12+14

Львів +11+13

Чернівці +12+14

Івано-Франківськ +11+13

Тернопіль +11+13

Рівне +11+13

Луцьк +11+13

Вінниця +12+14

Хмельницький +12+14

Житомир+11+13

Чернігів +11+13

Черкаси +12+14

Миколаїв +12+14

Одеса +13+15

Херсон +14+16

Полтава +11+13

Суми +11+13

Харків +9+11

Дніпро +11+13

Запоріжжя +12+14

Донецьк +9+11

Луганськ +9+11

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