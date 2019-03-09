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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Яку погоду очікувати в Україні 9 березня

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Погода на сьогодні, 9 березня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 9 березня, в Україні

9 березня майже у всіх країні прогнозується суха та сонячна погода, однак у кількох областях пройдуть дощі. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 9 березня, у суботу, в Україні втримається тепла весняна погода. У всій областях буде сухо, окрім сходу та півдня, де вдень можливий дощ. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +11+13, а також послабне вітер.

У Києві 9 березня очікується тепла погода до +11+13, без істотних опадів.

Прогноз погоди на 9 березня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 9 березня - фото 312610
  • Ужгород +12+14
  • Львів +11+13
  • Чернівці +12+14
  • Івано-Франківськ +11+13
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +11+13
  • Луцьк +11+13
  • Вінниця +12+14
  • Хмельницький +12+14
  • Житомир+11+13
  • Чернігів +11+13
  • Черкаси +12+14
  • Миколаїв +12+14
  • Одеса +13+15
  • Херсон +14+16
  • Полтава +11+13
  • Суми +11+13
  • Харків +9+11
  • Дніпро +11+13
  • Запоріжжя +12+14
  • Донецьк +9+11
  • Луганськ +9+11

І ще: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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