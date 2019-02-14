Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019

Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді

  • 56
Сирі овочі і фрукти – обов'язкові в щоденному меню - фото 1
Сирі овочі і фрукти – обов'язкові в щоденному меню / The Weather Channel

Перепади температури негативно позначаються на тонусі судин, щоб підтримати їх, фахівці рекомендують включати в раціон рибу, мед, горіхи та овочі.

Для очищення судин лікарі рекомендують щодня з'їдати хоча б столову ложку меду, краще 2-3 (замість цукру). Позитивно на тонус і очищення судин впливають також курага, лимони, грейпфрути, хурма, часник.

І ще: Як відбілити зуби без візиту до стоматолога

"У раціоні обов'язково має бути риба бажано морська або океанічна, а також морепродукти (креветки, мідії, кальмари). Тільки майте на увазі рибку або молюски краще відварювати, готувати на пару або запікати. А ось смажити рибу лікарі не рекомендують. Не кажучи вже про сушену і солону рибу в ній величезна кількість солі, яка затримує рідину, що може спровокувати спазми судин. Кількість солі в раціоні взагалі потрібно чітко контролювати, не допускаючи "передозування". Уникайте також гострих і копчених продуктів ковбас, баликів, сардельок, риби холодного копчення тощо", – радить лікар.

Сарсуела з морепродуктів - фото 307765
Страва з морепродуктів

Сирі овочі і фрукти – обов'язкові в щоденному меню. В них є багато корисних мікроелементів, вітамінів і клітковини, завдяки якій в нашому організмі синтезуються фіброзні волокна, які зміцнюють судинні стінки.

Читайте також: Яєчня в мікрохвильовці: рецепт для ледачих

Джерело: peacefuldumpling
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гід по стилю: як підібрати одяг для пари в одному стилі
  • 13 лютого, 17:25
  • 269
10 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
  • 16 лютого, 16:31
  • 1173
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1210950
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Погода