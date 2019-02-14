Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді

Перепади температури негативно позначаються на тонусі судин, щоб підтримати їх, фахівці рекомендують включати в раціон рибу, мед, горіхи та овочі.

Для очищення судин лікарі рекомендують щодня з'їдати хоча б столову ложку меду, краще 2-3 (замість цукру). Позитивно на тонус і очищення судин впливають також курага, лимони, грейпфрути, хурма, часник.

І ще: Як відбілити зуби без візиту до стоматолога

"У раціоні обов'язково має бути риба – бажано морська або океанічна, а також морепродукти (креветки, мідії, кальмари). Тільки майте на увазі – рибку або молюски краще відварювати, готувати на пару або запікати. А ось смажити рибу лікарі не рекомендують. Не кажучи вже про сушену і солону рибу – в ній величезна кількість солі, яка затримує рідину, що може спровокувати спазми судин. Кількість солі в раціоні взагалі потрібно чітко контролювати, не допускаючи "передозування". Уникайте також гострих і копчених продуктів – ковбас, баликів, сардельок, риби холодного копчення тощо", – радить лікар.

Страва з морепродуктів

Сирі овочі і фрукти – обов'язкові в щоденному меню. В них є багато корисних мікроелементів, вітамінів і клітковини, завдяки якій в нашому організмі синтезуються фіброзні волокна, які зміцнюють судинні стінки.

Читайте також: Яєчня в мікрохвильовці: рецепт для ледачих