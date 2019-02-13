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Романтичні сніданки для закоханих: що приготувати
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Сніданок у День святого Валентина просто повинен бути романтичним і оригінальним. Потіште свою кохану людину смаколиками та проведіть цей особливий день разом.
Панкейки
Складові:
- 2 яйця
- 200 мл молока
- 2 ст.л. цукру і ваніль
- 10 ст. л. муки і розпушувач
- мед, горіхи
Приготування:
М'які, солодкі, смачні американські млинці, які ще називають панкейки, класно поєднуються з медом. Панкейки на молоці сподобаються і дорослим, і дітям. Змішайте 2 яйця і 200 мл молока. Потім додайте 2 ст.л. цукру і ваніль. Додайте 10 ст. л. муки і розпушувач. Ретельно перемішайте. Тісто для панкейків на молоці має вийти досить густим. Розігрійте пательню з антипригарним покриттям. На суху сковорідку налийте невеликий ополоник тіста, закрийте кришкою, смажте панкейки на середньому вогні. Переверніть, коли верхня поверхня панкейку стане пористою, при цьому ще вологою. Кожен млинець готується не більше 1 хв. Складайте готові американські млинці-панкейки вежею на тарілці. Подавайте панкейки на молоці з медом і горіхами.
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Грінки по-італійськи
Складові:
- 1 чіабатта або батон білого хліба
- 50 г напівтвердого сиру Фоль Епі
- 100 г вершкового або топленого масла
- листки базиліку
Приготування:
Розтопіть масло, сир натріть на дрібній тертці. Наріжте хліб тонкими скибочками, одну сторону змастіть розтопленим маслом і посипте тертим сиром. Викладіть грінки на деко і поставте в духовку, розігріту до 200°С, щоб грінки злегка зарум'янилися, на 5 хв. При подачі посипте порваними листочками базиліку.
Омлет для коханого
Складові:
- Яйця 2-3 шт.
- Молоко 50 мл
- Хліб білий 2 шматочки
- Зелень свіжа (петрушка або кріп)
- Масло вершкове 50 г
- Сіль за смаком
- Перець за смаком
Приготування:
Розбити яйця і збити віночком. Додати молоко, сіль і перець, збити до однорідності. Хліб нарізати дрібними кубиками й обсмажити на вершковому маслі 3 хвилини. Залити грінки сумішшю з яєць і молока. Чекати до готовності омлету з грінками. Посипати готовий омлет подрібненою зеленню.
Млинці з вівсянки
Складові:
- Вівсяні пластівці 100 г
- Молоко 150 г
- Яйце 1 шт.
- Банан 1/2 шт.
- Яблуко 1/2 шт.
- Цукор 1 ч. л.
- Сіль щіпка
Приготування:
Вівсянку промиваємо, воду зливаємо. Заливаємо її гарячим молоком, накриваємо і даємо набрякнути протягом 15-20 хвилин. У цей час половину яблука чистимо від шкірки і натираємо на морквяній тертці, банан розтираємо виделкою. Туди ж яйце, сіль і цукор. Перемішуємо. Додаємо вівсянку і ретельно перемішуємо. Смажимо на рослинній олії. Викладаємо на розпечену сковороду столову ложку вівсяної суміші і злегка притискаємо, формуючи округлий млинець. Приємного вам апетиту!
Теплий салат з беконом і яйцями
Складові:
- Бекон 50 г
- Яйця 3 шт.
- Перець чорний мелений
- Соус вустерский
- Цибуля зелена
- Салат
- Сіль
Приготування:
Обсмажте бекон смужками. Перекладіть бекон на тарілку і в цій же сковороді посмажте яйця, весь час помішуючи. Додати сіль, перець і порізану зелену цибулю. На широкій тарілці порвіть салатне листя, посипте зеленню, викладіть бекон і смажені яйця. Змішайте в рівних пропорціях гірчицю, лимонний сік і оливкову чи рослинну олію. Заправте салат.
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