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Яку погоду очікувати в Україні 20 грудня

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Погода на сьогодні 20 грудня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 20 грудня в Україні

Погода 20 грудня в Україні буде сухою, а температура повітря продовжить знижуватися.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 20 грудня, у четвер, по всій країні буде хмарна та суха погода без опадів. Середня температура повітря вночі складе від -4 до -14, а вдень від -5 до -2.

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У Києві 20 грудня хмарно без істотних опадів, до -4-6 вдень.

Яку погоду очікувати в Україні 20 грудня - фото 296122
  • Ужгород -2-4
  • Львів -4-6
  • Чернівці -5-7
  • Івано-Франківськ -5-7
  • Тернопіль -5-7
  • Рівне -5-7
  • Луцьк -4-6
  • Вінниця -5-7
  • Хмельницький -5-7
  • Житомир -4-6
  • Чернігів -5-7
  • Черкаси -2-4
  • Миколаїв 0-2
  • Одеса -1+1
  • Херсон -1+1
  • Полтава -1-3
  • Суми -4-6
  • Харків -1-3
  • Дніпро 0-2
  • Запоріжжя -1+1
  • Донецьк 0-2
  • Луганськ -1-3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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