Яку погоду очікувати в Україні 20 грудня

Погода на сьогодні 20 грудня в Україні

Погода 20 грудня в Україні буде сухою, а температура повітря продовжить знижуватися.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 20 грудня, у четвер, по всій країні буде хмарна та суха погода без опадів. Середня температура повітря вночі складе від -4 до -14, а вдень від -5 до -2.

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У Києві 20 грудня хмарно без істотних опадів, до -4-6 вдень.

Ужгород -2-4

Львів -4-6

Чернівці -5-7

Івано-Франківськ -5-7

Тернопіль -5-7

Рівне -5-7

Луцьк -4-6

Вінниця -5-7

Хмельницький -5-7

Житомир -4-6

Чернігів -5-7

Черкаси -2-4

Миколаїв 0-2

Одеса -1+1

Херсон -1+1

Полтава -1-3

Суми -4-6

Харків -1-3

Дніпро 0-2

Запоріжжя -1+1

Донецьк 0-2

Луганськ -1-3

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