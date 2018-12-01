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Погода на грудень в Україні – прогноз синоптиків

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Погода на грудень 2018 - фото 1
Погода на грудень 2018

Погода в грудні в Україні відзначиться незначними опадами у вигляді снігу та перепадами температури.

Початок грудня в Україні буде морозним та сухим, а температура дійде до позначок -6-11 вночі та -1-5 вдень. Синоптики Метеопрог вже встигли скласти прогноз на диму 2018-2019 року, однак думки експертів розділились.

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Українські синоптики передбачають теплу зиму, а от європейські вважають, що буде ясна та малосніжна погода з морозом. Перші дні грудня відзначаться потужними морозами на заході країни, а от на півдні температура коливатиметься на рівні 0+2. Початок першого місяця також принесуть незначний сніг.

На думку американських експертів, саме друга половина грудня та Новий рік будуть малосніжними, але з низькою температурою повітря. Тому ймовірність того, що 31 грудня – 1 січня в Україні падатиме сніг, дуже невелика.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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