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Як правильно падати під час ожеледі, щоб запобігти травмам
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Навчитися падати та готуватися до падіння психологічно потрібно вдома.
Взимку не варто забувати, що кожен ваш крок може призвести до травматизму. Якщо сталася екстремальна ситуація – не потрібно на льоду балансувати – краще допоможіть собі впасти самі, щоб це було контрольоване падіння.
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Падати слід на виставлені перед собою руки, а от ноги та голову краще берегти.
Є безліч правильних технік падіння, щоб узагалі собі нічого не зламати. Це дуже примітивні та прості поради, які допоможуть не провести вам цілісіньку зиму на ліжку.
Головне – баланс
Для того, щоб не впасти, потрібно навчитися тримати рівновагу. Намагайтесь робити повільні, короткі кроки. Окей, так ви будете нагадувати пінгвіна, але цей трюк дозволить скоротити ймовірність травматизму.
Керуємо центром тяжіння
Представимо собі ситуацію, що ви таки послизнулися та почали падати. Ви відчуваєте себе безпорадними, і ваша перша реакція – хаотичні помахи руками у спробі схопитися бодай за щось. Найкращий варіант – викинути руки вперед і вгору, щоб центр ваги змістився уперед. Цього може бути достатньо для того, щоб узагалі не впасти.
Притискаємо руки до боків
Цей варіант оптимальний, якщо ви падаєте назад. Бажання спіймати себе руками може спричинити до перелому зап'ястя. Якщо ж ви притулите руки до боків, то саме на руки ви й упадете.
Намагаємось приземлитися на філейну частину
Якщо ви можете – падайте прямо на п'яту точку. Якщо ж ви падаєте вперед і не встигаєте обернутися так, щоб приземлитися на сідниці, спробуйте впасти у позицію для відтискання. Так ви зможете уникнути травм голови або обличчя, а зігнуті лікті амортизують удар по зап'ястях.
Бережіть себе та будьте обережними взимку, щоб провести свята з задоволенням, а не споглядаючи на вулицю крізь вікна оселі.
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