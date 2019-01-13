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Яку погоду очікувати в Україні 13 січня

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Погода на сьогодні 13 січня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 13 січня в Україні

13 січня погода в Україні коливатиметься від снігопадів і до відлиги.

Синоптики попереджають, що 13 січня на сході та півдні вщухне негода, однак на півночі та заході очікуються хуртовини та снігопади. Однак температура повітря коливатиметься від нуля до незначних морозів.

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У Києві у період 13-14 січня також очікується відлига, вдень до 0+2, а також опади у вигляді мокрого снігу.

Прогноз погоди на 13 січня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 13 січня - фото 300689
  • Ужгород 0+2
  • Львів 0+2
  • Чернівці -1+1
  • Івано-Франківськ -1+1
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне -1+1
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв -1-3
  • Одеса -1+1
  • Херсон -1-3
  • Полтава -1-3
  • Суми -1-3
  • Харків -1-3
  • Дніпро -1-3
  • Запоріжжя -1-3
  • Донецьк -1-3
  • Луганськ -1-3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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