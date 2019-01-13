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Яку погоду очікувати в Україні 13 січня
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13 січня погода в Україні коливатиметься від снігопадів і до відлиги.
Синоптики попереджають, що 13 січня на сході та півдні вщухне негода, однак на півночі та заході очікуються хуртовини та снігопади. Однак температура повітря коливатиметься від нуля до незначних морозів.
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У Києві у період 13-14 січня також очікується відлига, вдень до 0+2, а також опади у вигляді мокрого снігу.
Прогноз погоди на 13 січня у містах України:
- Ужгород 0+2
- Львів 0+2
- Чернівці -1+1
- Івано-Франківськ -1+1
- Тернопіль -1+1
- Рівне -1+1
- Луцьк 0+2
- Вінниця -1+1
- Хмельницький -1+1
- Житомир -1+1
- Чернігів -1+1
- Черкаси -1+1
- Миколаїв -1-3
- Одеса -1+1
- Херсон -1-3
- Полтава -1-3
- Суми -1-3
- Харків -1-3
- Дніпро -1-3
- Запоріжжя -1-3
- Донецьк -1-3
- Луганськ -1-3
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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