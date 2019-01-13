Яку погоду очікувати в Україні 13 січня

Погода на сьогодні 13 січня в Україні

13 січня погода в Україні коливатиметься від снігопадів і до відлиги.

Синоптики попереджають, що 13 січня на сході та півдні вщухне негода, однак на півночі та заході очікуються хуртовини та снігопади. Однак температура повітря коливатиметься від нуля до незначних морозів.

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У Києві у період 13-14 січня також очікується відлига, вдень до 0+2, а також опади у вигляді мокрого снігу.

Прогноз погоди на 13 січня у містах України:

Ужгород 0+2

Львів 0+2

Чернівці -1+1

Івано-Франківськ -1+1

Тернопіль -1+1

Рівне -1+1

Луцьк 0+2

Вінниця -1+1

Хмельницький -1+1

Житомир -1+1

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв -1-3

Одеса -1+1

Херсон -1-3

Полтава -1-3

Суми -1-3

Харків -1-3

Дніпро -1-3

Запоріжжя -1-3

Донецьк -1-3

Луганськ -1-3

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