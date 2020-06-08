Якщо ви є фанатом Дивних див, то ці серіали вам теж сподобаються: добірка Netflix

"Дивні дива" стали справжнім хітом мережі, тож поки шанувальники в очікування 4 сезону – стрімінговий сервіс Netflix вирішив розважити своїх глядачів. До вашої уваги добірка серіалів в дусі "Stranger Things".

На своєму офіційному каналі Netflix опублікував відеоролик із рекомендаціями, що подивитися, якщо вам сподобалися "Дивні дива". І якщо про деякі серіали ви точно знаєте, а може, уже й бачили їх, то деякі стрічки стануть для вас приємним відкриттям.

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Автори "Stranger Things" запевняють, що рекомендовані серіали анітрохи не поступаються історії про Одинадцяту і Ко. Отож, якщо вам до вподоби цікавий сюжет, постійна напруга, несподівані повороти, порція містики та нотки жаху – обирайте серіал із добірки Netflix:

Ключі Локків (Locke & Key), 2020

Світанок (Daybreak), 2019

Чорна пляма (Black Spot), 2017

Суспільство (The Society), 2019

Невинні (The Innocents), 2018

Покої (Chambers), 2019

Мені це не подобається (I Am Not Okay With This), 2020

Моторошні пригоди Сабріни (The Chilling Adventures of Sabrina), 2018

Пітьма (Dark), 2017

Що подивитися, якщо ви є фанатом Дивних див:

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